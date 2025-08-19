五臟六腑顧好身體沒煩惱 中醫授「晚美人生」養生之道

中醫師沈邑穎以「五臟六腑顧得好、身體凍齡心情好」為主題舉行講座，受民眾歡迎。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕行醫經驗20多年的中醫師沈邑穎，受邀參加新北市社會局「晚美人生我做主」名人講堂，以「五臟六腑顧得好、身體凍齡心情好」為主題，沈邑穎表示，人從50歲以後，肝、心、脾、肺、腎會每10年衰、虛、焦，到了百歲五臟皆虛、神氣皆去，因此40歲起就要懂得保養身體，疏通經絡、調暢氣血，以靈活身體。

沈邑穎曾在台北市立聯合醫院中興院區擔任中醫科主治醫師，目前是新店慈濟醫院中醫科主治醫師，著有經絡解密6卷書，希望用淺顯易懂的文字和圖片，讓民眾了解自己身體，她稱之為「菜市場中醫學」，她笑說網路有傳出第7卷，應該是假借或偽造，因為第7卷還在撰寫，還沒出版，可見她受到肯定和歡迎程度。

沈邑穎強調，中醫講究身心的和諧，認為癌症是內在身體的衝突所造成，疼痛是身體發出的警訊，代表氣血不通，「不通則痛」，千萬不要用止痛藥壓下，止痛藥會埋下病根，因此應該學會傾聽身體，善待身體，現代人常因工作、家庭、內心、夢想和責任等形成壓力，這些心理問題常以外顯身體疾病來就醫，其實只是冰山一角。

沈邑穎提到身體的密碼基數，女性為7，男性為8；女性最高峰為35歲，49歲則進入更年期；男性巔峰為40歲，64歲也會有更年期，女性更年期比較容易煩躁，有時會碎碎唸；男性更年期會「耳孔重重」，有時對太太的話會故意裝作聽不見、懶得動，成為「沙發上的風景」。

沈邑穎教民眾一些養生之道，晚餐要在7點前吃完，最佳入睡時間是夜間11點，因為11點到凌晨3點是五臟六腑修復的關鍵，千萬別熬夜，熬夜會讓人變得又黑又醜又老，心臟是「血汗工廠」，因爲心主管神志、血脈和汗液，汗為心之液，因此汗出太多，會傷到心。

沈邑穎中醫師現場示範刮痧 要由內往外，由上而下，以通氣血。（記者翁聿煌攝）

