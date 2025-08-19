健康網》日式飲食抗老化 研究：首推4大食物

營養師老辜表示，日本研究指出，攝取蔬菜、水果、海藻、納豆的受試對象，細胞老化速度較晚，表觀年齡也較延遲，顯示健康日式飲食有助抗老化；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣已邁入超高齡社會，健康、凍齡、抗老化也是許多人希望的老後目標。而除了運動之外，其實飲食也有助於達成。營養師老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文表示，據日本大型世代研究指出，採用日式飲食攝取蔬菜、水果、海藻、納豆的受試對象，不僅細胞老化速度較慢，表觀年齡也較晚，顯示健康日式飲食有助抗老化。

老辜表示，傳統日式飲食不僅對心血管、代謝疾病有益，更可能延緩「生物老化」的速度。經由日本研究團隊針對65至72歲的日本男性，透過飲食問卷及血液DNA甲基化的資料，分析兩種特定飲食型態對健康與老化的影響。一組是以蔬菜、水果、海藻與納豆為主的「健康日式飲食」，另一組則是高肉類、高加工食品比例的「西式飲食」。

請繼續往下閱讀...

老辜指出，結果發現，健康日式飲食與較慢的表觀遺傳年齡加速、較長的端粒長度，皆具顯著相關；但西式飲食則無明顯影響。換句話說，攝取較多蔬菜、水果、海藻、納豆等傳統日式食材者，細胞老化速度明顯較慢，表觀遺傳年齡也更接近實際年齡。

營養師老辜指出，傳統日式飲食中，許多是富含抗氧化物、植化素的食材，以及發酵食品，如納豆，可能有助於延緩細胞老化；示意圖。（圖取自photoAC）

老辜進一步分析，由於傳統日式飲食中，許多是富含抗氧化物、植化素的食材，以及發酵食品，可能有助於延緩細胞老化。這種營養型態也與過去西方研究中，被證實有益於抗老化的地中海飲食、DASH飲食等飲食型態，健康益處高度重疊。因此，這項研究應具高度參考價值，因為這不是觀察單一營養素的功效，而是強調「整體飲食型態」的膳食力量。

老辜認為，如果你也希望從飲食著手打造抗老體質，不妨嘗試納豆、豆腐、紫菜、海帶湯、五穀飯、當季蔬菜等簡單又經濟的食材，試試製作充滿和風元素的抗老料理。

老辜並強調，其實吃進肚裡的每一口食物，都可能默默影響我們細胞老化的速度。不妨學習日本長壽地區的智慧，未來不只是要活得長，更要活得年輕、活得健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法