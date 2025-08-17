健康網》高油脂酪梨非水果 營養師：1天半顆就夠

營養師高敏敏表示，酪梨雖是好油，但若一次吃太多，會讓熱量飆高，還可能引起腹脹或腹瀉，因此每天控制在半顆以內。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有「森林奶油」美稱的酪梨，其實不是水果，而是「油脂與堅果種子類」，營養師高敏敏表示，酪梨雖是好油，但若一次吃太多，會讓熱量飆高，還可能引起腹脹或腹瀉，因此每天控制在半顆以內，並與日常攝取的油脂做替換。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」指出，酪梨的品種有很多，大致可以分成綠皮種與紅皮種。綠皮種成熟時，果皮不會變色，還是綠綠的，所以只要摸起來軟，就可以吃了；紅皮種 的成熟後，外皮會由綠慢慢轉為深褐，表皮從光滑油亮變微皺黯沉，這種時候就可以切開享用。

酪梨營養一次看

●β-谷固醇：抑制膽固醇吸收，降低壞膽固醇。

●維生素E：強大抗氧化能力，養顏美容。

●礦物質硒：促代謝，幫助脂肪燃燒。

●不飽和脂肪酸：可以幫助脂溶性維生素的吸收、調節維生素功能。

●維生素C：可抗氧、養顏美容，增加保護力。

高敏敏提醒，酪梨熟成要放室溫，不能放進冰箱，會停止後熟，口感會比較美味，沒吃完的部分，可以塗點檸檬汁，用盒子裝起來能抽真空更好，減少變色與營養流失。

高敏敏說，酪梨不只切片單吃，還能搭配出超多創意料理。像是最常見的打成酪梨牛奶，補好油又香濃；做成酪梨鮭魚壽司捲，增添滑順口感；塗抹在全麥吐司、切丁拌沙拉加檸檬汁或做成酪梨蝦仁烤串；甚至能打成酪梨醬，搭配義大利麵，帶出濃郁又清爽的層次感。

