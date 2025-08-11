自由電子報
健康 > 心理精神

打鼾族有救了！ 印度研究：「吹海螺」治睡眠呼吸中止

2025/08/11 15:52

印度最新研究指出，吹海螺這項古老儀式，或可透過增強上呼吸道肌肉來改善睡眠呼吸中止症，成為呼吸器外的低成本新選擇。（美聯社檔案照）

印度最新研究指出，吹海螺這項古老儀式，或可透過增強上呼吸道肌肉來改善睡眠呼吸中止症,成為呼吸器外的低成本新選擇。（美聯社檔案照）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項研究指出，吹奏海螺這項古老儀式，可能有助於改善英國數百萬人罹患的一種睡眠障礙。這種又稱為「shankh blowing」的傳統做法，未來或可成為一種低成本的替代療法，用以緩解阻塞型睡眠呼吸中止症 （Obstructive Sleep Apnoea, OSA） 的症狀。

根據英國《衛報》 報導，這項由印度齋浦爾永恆心臟護理與研究中心 （Eternal Heart Care Centre and Research Institute） 執行的試驗，招募了30名OSA患者。研究團隊將其分為兩組，一組學習吹奏海螺，另一組則進行深呼吸練習，每週練習5天、每次至少15分鐘。

6個月後，結果顯示，吹奏海螺的組別，其日間嗜睡程度降低了34%，夜間血氧水平更高，且平均每小時的OSA發作次數減少了4到5次。

研究主持人克里夏爾馬博士 （Dr. Krishna K Sharma） 解釋，吹奏海螺的獨特方式會產生強烈振動與氣流阻力，這很可能增強了上呼吸道的肌肉，包括喉嚨與軟顎，而這些部位正是OSA患者在睡眠中經常塌陷的區域。目前最常見的療法是配戴持續正壓呼吸器 （CPAP） 機，但過程可能相當不舒適。

然而，外界專家對此小型試驗的結果持保留態度。英國氣喘與肺部協會研究與創新主管艾瑞卡・肯寧頓博士 （Dr. Erika Kennington） 表示：「這項試驗的發現雖令人鼓舞，但其規模過小，現在要斷定吹海螺有助於人們控制阻塞型睡眠呼吸中止症，還為時過早。」

研究團隊正計畫進行一項規模更大、涉及多家醫院的試驗，以進一步驗證其療效。

