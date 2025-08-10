自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》國際懶惰日最適合族群 醫：最好天天過

2025/08/10 19:10

國際懶惰日非人人可過，楊聰才診所院長楊聰財說，壓力過大、完美主義者就很適合過一下，對身心靈都好；圖為情境照。（圖取自freepik）

國際懶惰日非人人可過，楊聰才診所院長楊聰財說，壓力過大、完美主義者就很適合過一下，對身心靈都好；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「國際懶惰日」光看字眼就令人莞爾，楊聰才診所院長楊聰財表示，壓力過大、過度勞累的人，還有完美主義與高成就者，都非常適合這個節日，但不適合過的族群，長期缺乏動力、拖延成性的人，以及憂鬱症患者就不能將此節日再發揚光大。

楊聰財說，國際懶惰日是一個非官方的節日，鼓勵人們在繁忙的生活中放鬆身心，享受無所事事的時光。不過，對於不同身心狀態的人來說，這個節日的意義和影響也會有所不同。他歸類兩大族群：

適合過國際懶惰日的人：

●壓力過大、過度勞累的人：這些人長期處於高壓、高工時的狀態，身心長期緊繃。國際懶惰日對他們來說是很好的機會，可以暫時放下所有責任和期待，讓大腦和身體好好休息，有助於預防職業倦怠或焦慮症。

●完美主義者與高成就者：這類人對自己要求高，時常給自己設定極高的目標，並且害怕失敗。國際懶惰日提供一個「合理耍廢」的機會，讓他們學習放下控制，接受不完美的自己，練習活在當下。

不適合過國際懶惰日的人

●憂鬱症患者： 對於正在與憂鬱症對抗的人來說，「懶惰」可能不是一種選擇，而是疾病的症狀。憂鬱症會導致能量低落、對所有事物失去興趣，過度強調懶惰反而可能加重他們的罪惡感和自我價值感低落。

●長期缺乏動力、拖延成性的人： 這類人可能已經習慣性地逃避責任和任務。對他們來說，國際懶惰日可能成為他們拖延行為的藉口，反而讓他們更難以建立健康的日常習慣。

楊聰財表示，預防與治療過度懶惰的方法，要養成「有意識的休息」習慣，但這種有別於漫無目的的懶惰，是一種主動安排的休息。像是每天為自己設定固定的休息時間，可以做一些讓自己感到放鬆且有意義的事，例如閱讀、聽音樂或散步。這能讓身心得到充電，同時避免無止盡的拖延。

一般人懶惰，也會受自我內心的譴責，楊聰財建議，採用「微小行動」策略。一次完成大任務會感到壓力巨大，將大目標拆解成非常小的、容易達成的行動，例如「今天只整理一個抽屜」或「只寫5分鐘的報告」。透過完成這些小目標，能逐步恢復成就感與動力，打破惡性循環。

