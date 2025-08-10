自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

美國關稅打亂市場！專家憂缺藥潮 台大院長籲強化學名藥產業

2025/08/10 12:13

台大醫院院長余忠仁認為，川普這一段時間的操作下，全球化已經完全瓦解，甚至可說是「全球碎片化」。（記者林志怡攝）

台大醫院院長余忠仁認為，川普這一段時間的操作下，全球化已經完全瓦解，甚至可說是「全球碎片化」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕美國關稅衝擊各項產業，且美國總統川普曾表示，為了讓藥品「在美國製造」，稅率可能先調整至150%，再提高到250%，有專家擔憂可能造成缺藥。對此台大醫院院長余忠仁認為，川普政策已經造成「全球碎片化」，台灣應加強學名藥研製能力，降低對原廠藥的依賴性，才能減少後續可能的藥價衝擊。

余忠仁分析，醫院過去會缺藥，大多是藥廠無法繼續供應藥品所致，而前一段時間，許多國內藥廠投入學名藥生產，如果原料藥無法進口，就有可能影響後續生產，但美國祭出250%關稅的動機，是一種對於國外藥物的防護機制，在此面向上可能影響不大。

余忠仁說，美國關稅措施影響的應該是台灣出口的學名藥與原廠藥，但就學名藥來說，台灣主要出口對象是東南亞或其他亞洲、中南美洲國家等，進入美國的相對不是那麼多，而原廠藥方面，台灣有數種通過美國FDA認證的藥品，多是癌症用藥，其影響又會牽涉到全球藥廠的藥費互動。

針對藥價相關影響，余忠仁指出，藥廠會依據每個國家的市場與相關法規調整藥價，而這次川普除了提高關稅外，也要求藥廠調降藥價，是否會造成全球藥物定價原則改變，還有待觀察。

余忠仁說，若其他國家的藥品跟著調降藥價，對台灣來說確實是好事，但也不排除藥廠在其他市場反而調升藥價的可能，屆時健保將受到一定程度的壓力，也影響民眾使用原廠藥的機會，為加強這類情況下的應變能力，國內各大藥廠應強化學名藥製造能力，降低對於原廠藥的依賴性。

此外，余忠仁強調，學名藥產業的研發與推廣需要借助政府的力量，讓我國藥廠可以在具競爭性原廠藥的環境下，有機會開發藥品。

余忠仁坦言，這些價格調整涉及國際大藥廠的全球定價策略，台灣的市場小，不太容易做相應的調整或應對，而川普的政策其實也讓藥廠對於定價感到非常頭痛，過去全球化的現象，在川普這一段時間的操作下，已經完全瓦解，甚至可說是「全球碎片化」，各地區都要分開討論的情況下，我們只能等待。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中