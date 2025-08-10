美國關稅打亂市場！專家憂缺藥潮 台大院長籲強化學名藥產業

台大醫院院長余忠仁認為，川普這一段時間的操作下，全球化已經完全瓦解，甚至可說是「全球碎片化」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕美國關稅衝擊各項產業，且美國總統川普曾表示，為了讓藥品「在美國製造」，稅率可能先調整至150%，再提高到250%，有專家擔憂可能造成缺藥。對此台大醫院院長余忠仁認為，川普政策已經造成「全球碎片化」，台灣應加強學名藥研製能力，降低對原廠藥的依賴性，才能減少後續可能的藥價衝擊。

余忠仁分析，醫院過去會缺藥，大多是藥廠無法繼續供應藥品所致，而前一段時間，許多國內藥廠投入學名藥生產，如果原料藥無法進口，就有可能影響後續生產，但美國祭出250%關稅的動機，是一種對於國外藥物的防護機制，在此面向上可能影響不大。

余忠仁說，美國關稅措施影響的應該是台灣出口的學名藥與原廠藥，但就學名藥來說，台灣主要出口對象是東南亞或其他亞洲、中南美洲國家等，進入美國的相對不是那麼多，而原廠藥方面，台灣有數種通過美國FDA認證的藥品，多是癌症用藥，其影響又會牽涉到全球藥廠的藥費互動。

針對藥價相關影響，余忠仁指出，藥廠會依據每個國家的市場與相關法規調整藥價，而這次川普除了提高關稅外，也要求藥廠調降藥價，是否會造成全球藥物定價原則改變，還有待觀察。

余忠仁說，若其他國家的藥品跟著調降藥價，對台灣來說確實是好事，但也不排除藥廠在其他市場反而調升藥價的可能，屆時健保將受到一定程度的壓力，也影響民眾使用原廠藥的機會，為加強這類情況下的應變能力，國內各大藥廠應強化學名藥製造能力，降低對於原廠藥的依賴性。

此外，余忠仁強調，學名藥產業的研發與推廣需要借助政府的力量，讓我國藥廠可以在具競爭性原廠藥的環境下，有機會開發藥品。

余忠仁坦言，這些價格調整涉及國際大藥廠的全球定價策略，台灣的市場小，不太容易做相應的調整或應對，而川普的政策其實也讓藥廠對於定價感到非常頭痛，過去全球化的現象，在川普這一段時間的操作下，已經完全瓦解，甚至可說是「全球碎片化」，各地區都要分開討論的情況下，我們只能等待。

