健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》慢性疼痛告別傳統復健 醫：從根源解決

2025/08/10 16:39

潤生復健科診所院長王竣平表示，現在的復健治療已經非常多元且精準；情境照。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平表示，現在的復健治療已經非常多元且精準；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人對於復健中心的印象可能還停留在熱敷、電療，覺得效果有限。潤生復健科診所院長王竣平表示，其實現在的復健治療已經非常多元且精準，從物理治療到再生醫療，醫療團隊根據你的狀況，提供最適合的治療方式，讓你真正告別疼痛，重拾健康生活。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文指出，一個有效的治療方案，最關鍵的第一步就是「找出病因」。專業醫療團隊會透過詳細的問診、理學檢查，並搭配超音波等影像學檢查，精準地找出疼痛的真正原因。一旦病因確定，治療方案就不再只是單純的熱敷、電療。

物理治療 從根本改善 提升身體機能

王竣平說，物理治療是復健的核心，目的不只是緩解疼痛，更是要從根本解決問題、預防再次受傷。專業的物理治療師會根據你的狀況，規劃個人化的療程：

●徒手治療：透過專業的按摩、關節鬆動術，改善關節活動度與軟組織緊繃。

●運動治療：透過肌力訓練、平衡訓練或姿勢矯正，提升身體穩定性與肌肉力量，找回正確的身體使用模式。

●儀器治療：搭配雷射、震波等儀器，加速組織修復，緩解發炎與疼痛。

再生醫療 加速組織修復 強化復原力

王竣平表示，當物理治療效果不佳，或組織受損較嚴重時，再生醫療能提供更進階的治療選項。這些療程會以超音波導引注射的方式，將藥物精準地送達患部，例如：

●增生療法（PRP、葡萄糖注射）：刺激身體自癒能力，促進肌腱、韌帶、軟骨等組織修復。

●玻尿酸注射：潤滑關節，改善退化性關節炎的症狀。

●類固醇注射：快速緩解嚴重發炎與疼痛。

王竣平強調，身體的疼痛往往是日積月累的結果，並非一蹴可幾就能解決。如果你的身體有任何疼痛困擾，別再只是覺得復健就是熱敷、電療，更別輕易放棄。選擇專業的復健中心，讓專業的醫療團隊為你做詳細的評估，找出問題的根源，並提供最適合你的精準治療方案。

