健康 > 杏林動態

合力取代獨力！東勢農醫啟動「健康社區 2.0」 跨6區編織山城醫療

2026/03/06 17:02

東勢農民醫院舉辦「社會處方連結員教育訓練」研習。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕為整合偏鄉醫療，東勢區農會附設農民醫院今（6）日辦理「社會處方連結員教育訓練」，宣告山城醫療正式邁入「健康社區 2.0」的新紀元，研習匯聚了來自台中與苗栗兩縣市共6個行政區、50 個專業單位近百人與會，藉由「社會處方」的網絡串連，以「合力」取代「獨力」，在網絡中成為一間間「健康生成店舖」，讓每一位民眾都能在賦能韌康生態系中自主、自助、互助。

東勢農民醫院副院長黃興舒指出，山城地區幅員廣闊且交通不便，資訊化程度與資源密度與都會地區存在顯著落差，許多偏鄉的長者照護單位往往必須「身兼數職」，在有限資源下獨立提供營養、健康識能、體能、智力及心理健康的綜合服務 。

東勢農民醫院推動「健康社區 2.0」的核心思維，便是透過社會處方將這些獨立的點串連成網，將原本的「在地獨力照顧」升級為「網絡合力支援」，邀請台大醫院博士王澤強進行專題演講。

東勢農民醫院指出，將台中市東勢、和平、新社、石岡、苗栗縣卓蘭鎮與泰安鄉的每一個角落，都能成為孕育健康與幸福的「韌性沃土」。網絡內的每一個單位衛生所、公所、樂齡中心、文健站或各類專業服務單位，都轉化為一間間「健康生成店舖」，透過「溫暖轉介」（Warm Handoff）協助民眾從被動受助轉為自助努力。

