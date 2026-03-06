自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》慢性腎臟病治療進化 醫揭4大護腎基石

2026/03/06 21:03

腎功能惡化可減速，專家表示，及早用對藥是慢性腎病治療的關鍵基石；圖為情境照，圖中人物與文本無關。（圖取自freepik）

腎功能惡化可減速，專家表示，及早用對藥是慢性腎病治療的關鍵基石；圖為情境照，圖中人物與文本無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕誰說慢性腎臟病沒有藥醫？腎臟專科醫師、大業診所院長陳鎮銘表示，現今已有 4大類藥物，可幫助延緩腎功能下降、減少洗腎風險，同時也保護心臟，被視為慢性腎病治療的關鍵基石。

陳鎮銘於臉書粉專「大業診所」發文歸納4大類藥物，屬於保護腎功能的支柱：

●ARB類降血壓藥（血管張力素II受體阻斷劑）

ARB（血管張力素II受體阻斷劑）除降血壓外，還能降低腎絲球內壓、減少蛋白尿，延緩腎功能惡化，有蛋白尿的患者通常是第一線使用，可延緩腎絲球過濾率下降，在某些慢性腎臟病人需監測血鉀濃度。

●nsMRA：非固醇類礦物皮質素受體拮抗劑

此藥目前沒有健保給付，用於治療第2型糖尿病相關的慢性腎臟病，可以延緩腎臟病惡化、降低心血管風險及腎病，對於所有糖尿腎病變的病人來說，可說是一大福音，大型研究顯示可降低腎臟與心血管事件，但需留意高血鉀風險。

GLP-1 RA：類腸泌素，俗稱瘦瘦針

作用可以改善血糖、減重、降低腎發炎，對腎臟效益包括:減少蛋白尿、延緩腎功能惡化，與對心血管保護顯著。特別適合肥胖的糖尿病腎病變，與非糖尿病慢性腎病病人。

●SGLT2 inhibitor：排糖藥

不只有降血糖這麼簡單，SGLT2抑制劑透過抑制近曲小管對葡萄糖與鈉的再吸收，可以恢復腎絲球小管回饋，使入球小動脈收縮，從而保護腎臟，減緩腎功能下降，與降低腎絲球內壓等。

陳鎮銘強調，慢性腎臟病治療已進入多重保護時代，不妨及早與醫師討論合適藥物組合，有機會降低洗腎風險，主動守護腎功能。

