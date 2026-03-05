體驗台灣坐月子文化 日大學師生參訪產後護理之家吃台南「月內餅」

長榮大學與姐妹校日本青陵大學師生，參訪沐玥產後護理之家，並與業者座談，感受台日在產後護理照護之間的差異。（護理之家提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕體驗台灣獨特的坐月子文化，長榮大學與姐妹校日本青陵大學師生，今（5）日到台南參訪產後護理之家，並試吃台南傳統坐月子的「月內餅」，感受台日在產後護理照護之間的差異。

台、日2所大學的師生今天到沐玥產後護理之家參訪，對於24小時寶寶監視系統讓家屬在家也可隨時查看寶寶狀況，以及透過親職演練、洗澡課等，讓爸爸成為有能力獨立照顧寶寶的「神隊友」，留下深刻印象。業者也準備麻油椪餅煎蛋，讓日本師生體驗府城特有的產後食補點心，另外還有珍珠奶茶與師生共享。

參訪的師生也與業者座談交流，針對「少子化時代的經營挑戰」進行討論。沐玥產後護理之家負責人鄭美如表示，育兒不是一個人的責任，期望透過此次交流，將台灣精緻的母嬰照護經驗推向國際，持續優化全人照護品質，打造家庭、職場與社會共同支持的育兒環境。

長榮大學與姐妹校日本青陵大學師生，參訪沐玥產後護理之家，並與業者座談，感受台日在產後護理照護之間的差異。（護理之家提供）

