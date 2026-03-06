自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》白天呼吸順 躺下就鼻塞？ 醫揭原因：不一定是感冒

2026/03/06 17:31

耳鼻喉科專科醫師張嘉峻表示，鼻子出現「白天通、晚上塞」的情況，經常嚴重影響睡眠，許多人常以為是生病前兆，其實原因未必是感冒或過敏；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都有過這樣的經驗：白天呼吸明明很順暢，到了晚上躺下準備睡覺時，鼻子卻突然塞住不通，讓人翻來覆去難以入睡，嚴重影響睡眠品質。耳鼻喉科專科醫師張嘉峻表示，很多人第一時間會以為這是感冒或過敏發作，但這種「白天通、晚上塞」的情況，其實常與生理構造、自律神經變化有關。

躺下血液回流鼻腔易充血

張嘉峻於臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文指出，晚上睡覺躺下特別容易鼻塞，主要是由於以下2大原因：

地心引力：當我們白天站立或坐著時，地心引力會幫助血液往下半身流動；但當我們平躺睡覺時，血液容易回流並積聚在頭部，導致鼻腔內的「下鼻甲」充血腫脹，呼吸道空間自然就會變窄。

自律神經：晚上休息時，負責放鬆的副交感神經會開始運作。它會讓血管擴張，雖能幫助身體休息，但也同時讓鼻黏膜充血更明顯，進而加重鼻塞感。

此外，張嘉峻進一步說明，除了生理因素，生活環境與習慣也是造成鼻塞的幕後黑手，例如：常見過敏原塵蟎，建議枕頭、棉被應定期清潔；冷空氣也會刺激鼻黏膜神經，引發腫脹反應。

3招可改善鼻塞助好眠

張嘉峻提及，如果想要晚上好眠，建議日常可嘗試以下3招：

1.睡前熱敷口鼻：用溫熱毛巾敷在鼻子上3-5分鐘，可促進血液循環，緩解鼻黏膜的腫脹感。

2.稍微墊高枕頭：利用地心引力的原理，將頭部稍微墊高一點，有助減少鼻部的血液充血，呼吸會較順暢。

3.定期清潔與控制濕度：每2週清洗一次寢具，以減少塵蟎；同時注意室內濕度最好維持在50%-60%左右，太乾或太濕都容易誘發鼻塞。

張嘉峻提醒，若嘗試上述方法後，鼻塞依然嚴重影響生活，甚至伴隨打呼或呼吸中止等狀況，建議應尋求醫師詳細檢查，確認是否有其他問題。

