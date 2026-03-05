健康網》全球13億人高血壓！ 穿戴裝置能成救星嗎？

嘉義安家診所醫師盧盈良引用「美國醫學會雜誌」（JAMA）研究指出，用Apple Watch量血壓，近6成高血壓被它漏掉；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕這幾天果粉引頸看新品，雖然台灣Apple Watch沒有血壓通知，但蘋果一舉一動還是受人關注。嘉義安家診所醫師盧盈良引用「美國醫學會雜誌」（JAMA）研究指出，用Apple Watch量血壓，近6成高血壓被它漏掉。

盧盈良在臉書分享，他回顧去（2025）年9月FDA核准了Apple Watch的高血壓通知功能（台灣尚未開放）。它透過一種用綠光感應脈搏的技術（PPG），不需要壓脈帶就能偵測血壓異常，並主動通知你可能有高血壓。不過，蘋果公司自己也說了，這個功能的設計目的是「促使使用者尋求臨床評估」，而不是診斷高血壓，但FDA消息一出，，卻被大家解讀為「手錶可以幫我量血壓」。

盧盈良再引用2026年2月發表在《JAMA》的研究給出了冷靜的數據。賓州大學Cohen團隊分析了代表美國1.27億成人的NHANES全國調查資料，發現這項功能的敏感度只有41.2%。也就是說，每100個真正有高血壓的人，只有41個會收到警示通知。剩下的59個人，手錶不會發出任何警示。

全球約有13億人患有高血壓，但將近一半的人不知道自己有問題。根據國健署調查，台灣18歲以上國人高血壓盛行率超過4分之1，其中不少人是在中風或心肌梗塞後才被診斷。盧盈良認為，篩檢依賴的是「你願意走進診間」，而臨床指引建議所有成人定期用壓脈帶（cuff-based）測量血壓。但年輕人不覺得自己需要量，忙碌的上班族沒時間回診，白袍高血壓又讓診間數據失真。篩檢的最大障礙，往往不是技術，而是人。

盧盈良表示，從不進診間量血壓的年輕人和上班族，對他們來說，過去的篩檢率可能趨近於零。即使敏感度只有41%，在這個基數下，合理推測仍可能額外辨識出數千萬人次需要進一步確認的高血壓線索。41%不完美，但比0%好得多。

