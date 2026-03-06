健康網》便秘別用力！ 醫示警：血壓如坐雲霄飛車恐急性中風

高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純表示，便秘時，若過於用力排便，血壓會經歷上下起伏劇烈，直接衝擊血管壁，極易引發中風或心肌梗塞；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘是不少人困擾的問題，以為多喝水、吃些益生菌就沒事，但其實排便不順也與心臟健康息息相關。高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純提醒，便秘若過於用力排便，血壓會經歷4個血壓上下起伏劇烈變化階段，直接衝擊血管壁，極易導致血管斑塊脫落，引發中風或心肌梗塞。研究分析也發現，便秘患者發生主要心臟事件風險是常人的2.15倍、急性中風風險也增加2.4倍。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，根據《美國生理學期刊-心臟與循環生理學》分析發現，便秘患者發生重大不良心臟事件（MACE）的風險，顯著高於排便規律者，除發生心臟事件風險是常人的2.15倍、心臟畸形風險增加2.​​7倍，甚至急性中風風險也增加2.4倍。此外，本身有高血壓或心血管疾病，且同時有便秘問題，發生心血管意外的風險會比單純高血壓者再高出34%。

請繼續往下閱讀...

用力排便血壓4變化

黃郁純進一步說明，便秘時，身體為了加速排便而屏住呼吸、增加腹壓，此時，身體會經歷以下4個血壓劇烈變化階段，極易導致血管斑塊脫落，引發中風或心肌梗塞：

●壓力衝擊：胸腔壓力升高，導致血壓瞬間噴發。

●回血受阻：壓力過大導致血液難回到心臟，心輸出量下降。

●斷崖下跌：排便結束瞬間呼氣，造成血壓急降。

●反彈衝頂：心臟為了補償而猛烈收縮，導致血壓再次拉高。

3招助改善：多補鎂

黃郁純建議，日常可採行以下4種方式，有助改善。包括：

1.補充足夠的鎂，有助軟化基質與穩定心律，防止因排便用力導致血壓飆升。此外，也應增加蔬果攝取量以及補充足夠的水分。

2.排便時利用小腳凳將腳墊高，讓身體呈35-45度左右，可減少屏息用力，進而保護心臟。

3.若本身長期患有心血管疾病或病史，建議應將便秘問題告知醫師。

黃郁純也提醒，身體各個器官並非獨立運作，而是一套極其精密的連鎖反應系統。屏息用力排便不僅挑戰血管強度，也可能間接影響身體其他生理機。當排便無阻礙時，心臟運作也更會順。

