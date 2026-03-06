自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》便秘別用力！ 醫示警：血壓如坐雲霄飛車恐急性中風

2026/03/06 20:23

高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純表示，便秘時，若過於用力排便，血壓會經歷上下起伏劇烈，直接衝擊血管壁，極易引發中風或心肌梗塞；情境照。（圖取自shutterstock）

高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純表示，便秘時，若過於用力排便，血壓會經歷上下起伏劇烈，直接衝擊血管壁，極易引發中風或心肌梗塞；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘是不少人困擾的問題，以為多喝水、吃些益生菌就沒事，但其實排便不順也與心臟健康息息相關。高雄馨語診所直腸外科主治醫師黃郁純提醒，便秘若過於用力排便，血壓會經歷4個血壓上下起伏劇烈變化階段，直接衝擊血管壁，極易導致血管斑塊脫落，引發中風或心肌梗塞。研究分析也發現，便秘患者發生主要心臟事件風險是常人的2.15倍、急性中風風險也增加2.4倍。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，根據《美國生理學期刊-心臟與循環生理學》分析發現，便秘患者發生重大不良心臟事件（MACE）的風險，顯著高於排便規律者，除發生心臟事件風險是常人的2.15倍、心臟畸形風險增加2.​​7倍，甚至急性中風風險也增加2.4倍。此外，本身有高血壓或心血管疾病，且同時有便秘問題，發生心血管意外的風險會比單純高血壓者再高出34%。

用力排便血壓4變化

黃郁純進一步說明，便秘時，身體為了加速排便而屏住呼吸、增加腹壓，此時，身體會經歷以下4個血壓劇烈變化階段，極易導致血管斑塊脫落，引發中風或心肌梗塞：

壓力衝擊：胸腔壓力升高，導致血壓瞬間噴發。

回血受阻：壓力過大導致血液難回到心臟，心輸出量下降。

斷崖下跌：排便結束瞬間呼氣，造成血壓急降。

反彈衝頂：心臟為了補償而猛烈收縮，導致血壓再次拉高。

3招助改善：多補鎂

黃郁純建議，日常可採行以下4種方式，有助改善。包括：

1.補充足夠的鎂，有助軟化基質與穩定心律，防止因排便用力導致血壓飆升。此外，也應增加蔬果攝取量以及補充足夠的水分。

2.排便時利用小腳凳將腳墊高，讓身體呈35-45度左右，可減少屏息用力，進而保護心臟。

3.若本身長期患有心血管疾病或病史，建議應將便秘問題告知醫師。

黃郁純也提醒，身體各個器官並非獨立運作，而是一套極其精密的連鎖反應系統。屏息用力排便不僅挑戰血管強度，也可能間接影響身體其他生理機。當排便無阻礙時，心臟運作也更會順。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中