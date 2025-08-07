自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》補對才能壯！ 醫：運動後不只要蛋白質 鈣質也別忘

2025/08/07 13:01

恆新復健科診所醫師王思恒提到，健身後攝取「蛋白質」很重要，但同時也需要補充鈣質；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒提到，健身後攝取「蛋白質」很重要，但同時也需要補充鈣質；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動後會喝蛋白飲、補雞胸肉。但光補蛋白質還不夠！恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，健身後攝取「蛋白質」很重要，但同時也需要補充鈣質。因為肌肉生長的同時，骨骼也需要有力量才能撐起肌肉，所以蛋白質及鈣質必須一起補充，而最簡單的方法，就是喝鮮奶。

喝豆漿也可以補充蛋白質

王思恒提到，豆漿中的蛋白質為「植物性蛋白」，鮮奶屬於「動物性蛋白」。根據「衛福部食品營養成分資料庫」的資料內容比較，每100ml的豆漿與全脂鮮乳中，蛋白質含量不相上下，但鮮乳比豆漿的鈣質含量多出7.4倍，且含有人體必需9種胺基酸；相較植物性蛋白，身體利用率較高，有助維持骨骼與牙齒的正常發育。

每天要吃多少蛋白質

王思恒說明，最簡單的計算方式為：每公斤體重乘以1.1公克。以1位60公斤的健康成年人來說，每日蛋白質需求量為60x1.1=66公克。最簡單的補充方法是喝鮮乳。以瑞穗全脂鮮乳為例，1罐400ml就含有12.8公克的蛋白質，早晚各喝1罐1天就能滿足近4成的蛋白質量。

熱愛健身的族群，蛋白質則建議可以吃到每天每公斤體重乘以1.6公克。除了喝牛奶，只要三餐中再補充1塊手掌大小的雞胸肉，吃足蛋白質量不是問題。同樣地，如果早晚各1罐鮮乳，人體1天基本所需鈣質（1000mg）也能輕鬆攝取超過8成，其他可再透過飲食中補充。

王思恒分享，自己平常都這樣喝，天天喝鮮乳，有需要的時候再添加1杓高蛋白粉。外食族或健身的朋友也非常推薦喝鮮乳，他也提醒，飲食均衡還是很重要，鮮乳是優質原型食物，固定攝取有益健康！

