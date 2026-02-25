健康網》過敏性鼻炎用藥還是好不了？ 醫警：最怕用藥不規律

專家表示，影響過敏性鼻炎控制穩定度的常見因素是用藥不規律，症狀減輕就停藥，要小心這種間歇式處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾都曾有過這樣的困擾，持續使用過敏藥，不過，鼻塞還是時好時壞。桃園文新診所院長戴曉芙指出，過敏性鼻炎不是短期症狀，而是一種慢性發炎性疾病，當鼻黏膜長期處於發炎狀態時，即使一度改善，只要發炎沒有穩定控制，打噴嚏、鼻癢、流鼻水與鼻塞就容易再次出現。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，門診常聽到病人說：「明明都有在吃藥，但鼻塞還是反反覆覆。」臨床上常見的情況是，症狀嚴重時才用藥，舒服一點就自行停用。事實上，要小心這種間歇式處理，因為這樣的做法往往讓發炎持續存在，因此，症狀會時好時壞，而不是完全穩定。

請繼續往下閱讀...

戴曉芙歸納影響過敏性鼻炎控制穩定度的常見因素，包括：用藥不規律，症狀減輕就停藥；長期暴露於塵蟎、灰塵或空氣刺激物；室內寢具、環境清潔不足；只依賴口服藥，未規律使用局部治療，例如鼻內噴劑。

她提到，過敏性鼻炎也不只是鼻子的局部問題，而是整體呼吸道發炎的一部分，症狀容易反覆，且可能長期影響生活品質。若是出現鼻塞已影響睡眠、症狀全年反覆、藥物效果時好時壞，與長期張口呼吸或打鼾等狀況時，建議進一步就醫評估

戴曉芙總結，過敏性鼻炎的管理重點，在於穩定控制慢性發炎，而不是只在症狀明顯時短暫處理。當發炎被規律控制後，症狀反覆的頻率通常會明顯下降。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法