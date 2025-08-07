自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》膝蓋愈跑愈痛？ 醫揭長、短跑注意點不同

2025/08/07 19:19

短跑與長跑對肌肉與關節的負荷機制不同，若未注意跑姿與肌力平衡，容易造成局部損傷；圖為情境照。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著全民運動風氣興盛，無論晨跑、路跑還是馬拉松、鐵人三項，不少人透過跑步來強化心肺功能、控制體重、釋放壓力與改善睡眠。然而，潤生復健科診所院長王竣平醫師於臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文指出，門診中卻常見民眾跑步後膝蓋反而越跑越痛，即使經X光或核磁共振檢查也無異常，實際上是「跑錯方式」導致錯誤用力與身體代償反應。

短跑 vs 長跑：錯法不同，傷害也不同

王竣平表示，短跑與長跑對肌肉與關節的負荷機制不同，若未注意跑姿與肌力平衡，容易造成局部損傷。

短跑族常見問題：

核心穩定度不足，容易在啟動動作時由腰椎代償，導致下背緊繃或慢性拉傷。

●髖部肌群（臀肌、髂腰肌）若不夠強，下肢協調性易失衡。

●常見傷害：下背緊繃、髂脛束症候群、阿基里斯肌腱拉傷等。

長跑族（馬拉松）常見問題：

●跑姿與步頻不穩、跨步太大會增加膝關節與足部的負擔。

●肌力分布不均衡，特別是股四頭肌與小腿肌群若無充分訓練，容易受傷。

●常見傷害：跑者膝、髕骨軟化症、足底筋膜炎、踝關節慢性疲勞等。

跑前暖身與跑後伸展也絕對不可省略，是每一次運動前後必備的「關節保護儀式」；圖為情境照。（圖取自freepik）

跑前暖身與跑後伸展也絕對不可省略，是每一次運動前後必備的「關節保護儀式」；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師叮嚀：光會跑不夠 更要會保養

王竣平提醒，不論哪種跑步形式，若忽視肌肉補強與恢復，身體遲早會抗議。他強調：「膝蓋痛不等於老了，更多時候是肌肉用錯、姿勢不正或過度訓練造成代償，導致關節發炎或慢性疲勞。」

跑者必學3大保護原則：

●會休息：適度安排休息日，避免累積性傷害。

●會補強：強化核心、臀腿肌群與小腿肌群，維持跑姿穩定。

●會觀察：及早察覺膝蓋、足踝等部位的疲勞與不適，避免硬撐。

此外，跑前暖身與跑後伸展也絕對不可省略，是每一次運動前後必備的「關節保護儀式」。

跑步雖是簡單入門的運動，但正確觀念與姿勢不可忽視。醫師建議，與其一味追求「里程數」，不如踏實訓練肌力、優化跑姿，讓跑步成為真正的健康助力，而非隱藏的膝蓋殺手。

