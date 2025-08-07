健康網》蘿蔔糕恐是澱粉糕！醫：修飾澱粉吃多易脹氣

不少人喜歡吃煎得酥脆的蘿蔔糕當早餐；然醫師提醒若吃太多加工蘿蔔糕，恐影響健康。示意圖。（資料照，記者彭健禮攝）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡在早餐到台式早餐店購買蘿蔔糕果腹，因為澱粉含量高，只要一份就能飽到中午。然不少人憂心蘿蔔糕含有麩質，若對麩質過敏恐影響健康。科博特診所院長劉博仁說明，傳統的蘿蔔糕其實不含麩質，多是用白蘿蔔絲製作；然近年來加工蘿蔔糕會加入修飾澱粉等添加物，口感不一樣，且長期食用恐影響代謝健康。

劉博仁在粉專「劉博仁營養功能醫學專家」說明，最近一位麩質過敏的患者問我：「醫師，早餐能不能吃蘿蔔糕？」劉博仁說，如果是真正的傳統蘿蔔糕，其實是「不含麩質」的！

劉博仁補充，傳統蘿蔔糕是用白蘿蔔絲、在來米粉（糯米或長米磨粉，無麩質）以及少許蝦米、香菇、臘肉調味。在來米粉是米製品，與小麥無關，麩質過敏的朋友只要選對，就可以安心享用。

但市面上很多「蘿蔔糕」其實是「澱粉糕」！為了讓口感Q彈、延長保存，許多加工蘿蔔糕會加入修飾澱粉（如乙醯化澱粉、磷酸二澱粉），以及人工香料、色素。這類蘿蔔糕，白蘿蔔比例極低，甚至幾乎沒有蘿蔔。這種蘿蔔糕吃起來雖然滑順Q彈，但卻少了蘿蔔的纖維感與自然香氣。

劉博仁表示，修飾澱粉是將天然澱粉（如玉米澱粉、馬鈴薯澱粉）經過物理、酵素或化學處理後，讓它變得更「好用」的添加物。用途包括：

●增加黏稠度、彈性（讓蘿蔔糕Q彈不易碎）

●冷凍或反覆加熱也不會出水變形

●改善食品口感與賣相

雖然修飾澱粉被認為是「安全添加物」，但過量攝取仍有以下風險：

1. 沒有營養價值，純粹空熱量

2. 大量攝取會增加腸胃負擔，易脹氣或腹瀉

3. 影響腸道好菌生態，長期過量可能間接影響代謝健康

同時劉博仁補充澱粉蘿蔔糕吃多了的缺點：

●高碳水化合物，熱量易超標

●市售產品鈉含量高，易水腫、血壓負擔

●過多修飾澱粉與添加劑，對腸胃與腸道菌相不利

劉博仁提供判斷「真假蘿蔔糕」的3方法。

1. 成分標示前幾名應有「白蘿蔔」、「在來米粉」。

2. 吃得到蘿蔔絲纖維、自然香氣。

3. 避免選擇成分表一堆「修飾澱粉」、「增稠劑」、「人工香料」的加工品。

劉博仁表示，最安心的方法，當然是自己做蘿蔔糕：用白蘿蔔刨絲、在來米粉與簡單調味，最純粹。另外也可選擇手工製作或傳統市場老店的蘿蔔糕，用料實在，較有保障。蘿蔔糕本身是無麩質的健康食品，但市售加工蘿蔔糕可能添加大量修飾澱粉與人工添加物。「對過敏體質或注重健康的朋友，選擇真材實料的蘿蔔糕才吃得安心。」

