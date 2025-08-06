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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃得剛好才健康 營養師推「6大類食物份量」

2025/08/06 12:51

每日需攝取全穀雜糧類1.5-4碗、蛋白質3-8份、乳製品1.5-2杯、蔬菜3-5份、水果2-4份、油脂3-7茶匙、堅果1份；圖為情境照。（圖取自freepik）

每日需攝取全穀雜糧類1.5-4碗、蛋白質3-8份、乳製品1.5-2杯、蔬菜3-5份、水果2-4份、油脂3-7茶匙、堅果1份；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你今天真的吃對了嗎？現代人外食頻繁、飲食失衡，常有「主食過量、蔬菜太少」或是「水果當正餐、蛋白質嚴重不足」等問題，長期下來不僅容易導致肥胖，更可能提高代謝症候群與慢性病風險。營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文提醒，「吃得剛剛好，才是健康的關鍵！」每日需攝取全穀雜糧類1.5-4碗、蛋白質3-8份、乳製品1.5-2杯、蔬菜3-5份、水果2-4份、油脂3-7茶匙、堅果1份。

高敏敏分享，國健署所建議的「每日6大類食物份量」如下：

●全穀雜糧類：每日1.5-4碗。

●蛋白質來源（豆、魚、蛋、肉）：每日3-8份。

●乳製品類：每日1.5-2杯。

●蔬菜類：每日3-5份。

●水果類：每日2-4份。

●油脂與堅果種子類：油脂每日3-7茶匙、堅果每日1份。

營養師高敏敏提出健康飲食4大原則：每日六大類均衡攝取、控制份量、多喝水（1500-2000cc）、適度運動與睡眠充足，就能吃得營養又不挨餓；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏提出健康飲食4大原則：每日六大類均衡攝取、控制份量、多喝水（1500-2000cc）、適度運動與睡眠充足，就能吃得營養又不挨餓；圖為情境照。（圖取自freepik）

那麼，「1份」到底多大？高敏敏也提供簡單的換算方式：

●全穀類：1/4碗白飯、或1小塊地瓜，約70大卡。

●蛋白質：約為「3根手指厚度」的份量，依脂肪含量分為低脂（55大卡）、中脂（75大卡）、高脂（120大卡）三類，建議多樣化攝取，如雞蛋、豆腐、魚肉等交替食用。

●乳製品：1杯約240ml，提供約8g蛋白質，建議選擇無糖或全脂版本都可以，視整體飲食油脂攝取而定。

●蔬菜：煮熟約半碗為一份，僅25大卡，建議多攝取深綠色蔬菜如青江菜、地瓜葉。

●水果：碗中8分滿即為一份，熱量約60大卡，選擇低醣水果如番茄、奇異果、芭樂為佳。

●油脂與堅果：1茶匙油約5g、堅果以大拇指第一節為基準（如核桃2顆、杏仁3-4顆）。

她提醒，酪梨雖屬水果，但被歸類為油脂類，建議選擇橄欖油、酪梨油等植物性好油替代動物油，更有益心血管健康。

最後，高敏敏提出健康飲食4大原則：每日六大類均衡攝取、控制份量、多喝水（1500-2000cc）、適度運動與睡眠充足，就能吃得營養又不挨餓。你今天的3份蔬菜、2份水果和足夠的蛋白質達標了嗎？飲食調整從現在開始，讓身體越吃越健康！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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