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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》西瓜茄紅素超高護心、抗發炎！ 這樣吃血糖不飆升

2025/08/03 06:36

營養師黃品瑄表示，西瓜是茄紅素含量最高的水果之一，甚至高於番茄，具強效抗氧化作用；但提醒應避免空腹大量食用，以免血糖波動大；情境照。（圖取自freepik）

營養師黃品瑄表示，西瓜是茄紅素含量最高的水果之一，甚至高於番茄，具強效抗氧化作用；但提醒應避免空腹大量食用，以免血糖波動大；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，此時大啖盛產的西瓜消暑又解渴。但狂嗑西瓜，真的會讓你「吃水果也變胖」！營養師黃品瑄表示，西瓜是茄紅素含量最高的水果之一，甚至高於番茄，具強效抗氧化作用。此外還含有瓜氨酸、鉀離子，均有助心血管健康、穩定血壓。雖然西瓜營養成分多，仍提醒應避免空腹大量食用，以免血糖波動大，尤其推薦飯後吃較為適合。

為什麼吃西瓜容易胖？黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，西瓜的糖含量不低（尤其大量食用時），它的GI值約72，屬於中高GI水果，表示吃了血糖會快速上升，容易造成胰島素分泌增加，轉化成脂肪造成脂肪囤積，特別是對糖尿病患者、減重控制族群不友善。

那麼，西瓜怎麼吃才剛剛好？黃品瑄建議，1天食用1-2碗內、約300-500g，血糖控制者或減脂族，建議攝取量要更保守，應限制在約300克內。至於最佳食用時機，除應避免空腹大量食用，以免血糖劇烈波動外，推薦「飯後」吃最好。此外，也應避免與含糖飲料、炸物、油脂食物一起食用，以免高糖+高脂促進脂肪囤積。

黃品瑄進一步說明，西瓜除茄紅素含量高，所含以下3大成分，也有助護心、降疲勞、穩血壓：

茄紅素：西瓜是茄紅素含量最高的水果之一，甚至高於番茄。具強效抗氧化作用，有助於抑制自由基、減少細胞氧化傷害、支持心血管健康與抗發炎。

瓜氨酸：西瓜是天然瓜氨酸的最佳來源，瓜氨酸能轉換成精氨酸，促進一氧化氮生成，有助於擴張血管、促進血流、支援運動表現與降低疲勞感、維持血壓穩定。

鉀離子：有助於維持體液與電解質平衡、支援心臟與肌肉正常運作、有助於調控血壓。

黃品瑄提醒，西瓜是富含茄紅素與瓜氨酸的心血管友善水果，但別忘了它也是天然糖水，應適量食用，當作飯後水果，才能吃得開心又安心。

營養師黃品瑄說，西瓜是天然瓜氨酸的最佳來源，瓜氨酸能轉換成精氨酸，促進一氧化氮生成，有助降低疲勞感、維持血壓穩定等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師黃品瑄說，西瓜是天然瓜氨酸的最佳來源，瓜氨酸能轉換成精氨酸，促進一氧化氮生成，有助降低疲勞感、維持血壓穩定等；示意圖。（圖取自freepik）

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