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健康網》夏季消暑飲料、冰品夯 速看5大重點安心買

2025/08/03 07:37

食藥署表示，夏季高溫下，冰涼飲品是許多人消暑首選。購買時，切記注意食安衛生，否則恐成為細菌孳生溫床，對健康造成影響；情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，夏季高溫下，冰涼飲品是許多人消暑首選。購買時，切記注意食安衛生，否則恐成為細菌孳生溫床，對健康造成影響；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當夏季高溫來襲，冰涼飲品成為許多人消暑解渴的首選。市面上各式手搖飲、冰沙、果汁與冰品琳瑯滿目，不僅口感清涼，也能迅速補充水分，是炎炎夏日中最受歡迎的美食之一。然而，在享受沁涼飲品的同時，仍應注意食品衛生安全，若製作或保存不當，恐成為細菌孳生的溫床，對健康造成影響。

購買飲冰品五大原則

食藥署表示，為確保飲用安全，建議民眾選購飲冰品時把握以下原則：

1.店家環境是否整潔：作業區域應保持乾淨，工作人員應穿戴整齊、注重衛生。

2.冷藏／冷凍設備是否完善：原料與成品應妥善低溫保存，若發現業者將須冷藏品置於常溫或非適當溫度的設備中，應避免購買。

3.選擇有食品業者登錄的店家：可上網查詢是否有食品業者登錄或張貼相關資訊，維護消費者權益。

4.飲品購回應儘速食用完畢：為避免細菌孳生，建議依照產品標示的保存條件，儘速食用完畢，以確保飲品品質。

5.外帶可使用保冷袋：維持飲品風味與與保鮮。

現場調製飲品，都要清楚標示

食藥署說，依據《食品安全衛生管理法》第25條第2項及《連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示相關規定》，連鎖飲料店、便利商店與速食業的現場調製飲料應確實標示下列資訊，保障消費者知的權利：

現調飲品應標示該杯總糖量與總熱量

1.含茶葉成分之飲料

•應標示茶葉原料的原產地（國）。

•原料原產地兩國（地）以上者：依其含量多寡，由高至低標示。

•僅以茶香料調製者，應標示〇〇茶或風味。

2.含咖啡因成分之現調飲料

•應以最高值或紅黃綠標示區分總咖啡因含量（紅：201毫克以上、黃色：101-200毫克、綠色：100毫克以下）。

•應標示咖啡原料的原產地（國）。

•原料原產地兩國（地）以上者：依其含量多寡，由高至低標示。

3.果蔬含量標示

•果蔬汁含量達10%以上，始可稱為「○○汁」。

•未達10%者應標示為「○○飲料」或等同語意字樣。

•未含果蔬汁者，應標示為「○○風味」或「○○口味」。

食藥署表示，面對炎夏高溫，冰涼飲品的確是消暑解渴的好選擇，但也不可忽視食品安全與衛生。建議民眾選擇環境衛生良好、設備完善、資訊標示清楚的店家，並注意儲存方式，確保每一口喝得安心又健康。讓我們一起聰明消費、開心消暑，度過一個健康又愉快的夏天。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1037期

食藥署提醒，果汁等飲品應選擇環境衛生良好、設備完善、資訊標示清楚的店家，並注意儲存方式，才能確保每一口喝得安心又健康；情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，果汁等飲品應選擇環境衛生良好、設備完善、資訊標示清楚的店家，並注意儲存方式，才能確保每一口喝得安心又健康；情境照。（圖取自freepik）

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