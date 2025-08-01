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健康網》女性罹癌化療後婦科不適？醫：2類非荷爾蒙方法助緩解

2025/08/01 21:12

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，緩解陰道乾澀不適，可考慮陰道雷射、陰道電波等非使用荷爾蒙的形式。（圖取自shutterstock）

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，緩解陰道乾澀不適，可考慮陰道雷射、陰道電波等非使用荷爾蒙的形式。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，癌症發生年齡越來越年輕。美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，許多人3、40幾歲就確診乳癌、卵巢癌、子宮頸癌、內膜癌，這些女性在經歷手術、化療、放療，甚至荷爾蒙阻斷治療後，會在幾個月內進入「功能性停經」，卵巢功能會下降或暫停，而出現遠早於更年期的陰道乾澀、萎縮、性行為疼痛、反覆感染。緩解不適可考慮陰道雷射、陰道電波等非使用荷爾蒙的形式。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文表示，陰道不適症狀，會影響日常生活、自信、親密關係，甚至造成心理壓力，對生活品質造成長期影響。對於一般更年期婦女，臨床上會使用局部陰道荷爾蒙來修復黏膜；但對於乳癌患者及婦科癌症患者，使用任何形式的荷爾蒙都要非常小心。

杜依儒提到，陰道玻尿酸凝膠是個不錯的選擇，但缺點是需要兩三天就自行塗入陰道內，使用後會有液體流出，其實長期使用順從度不高。也有不用荷爾蒙，又能深層修復的方式，如陰道雷射、陰道電波。

陰道雷射：利用CO2微創雷射，刺激陰道黏膜再生，黏膜變厚增加健康分泌物，有助於改善乾澀、灼熱、性行為疼痛。

陰道電波：利用RF電波深入組織加熱，刺激膠原增生與組織緊實，改善萎縮、乾澀，提升保濕度，也能同時改善頻尿、漏尿。

杜依儒補充，癌症治療後不只是「活下來」，還要「活得好」，陰道乾澀不是小事，而是與每天生活息息相關的事。來婦產科除了癌症預防與治療，還要好好照顧到術後生活品質。

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