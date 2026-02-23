自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

酒精沒用！開學季「諾羅病毒、腸病毒」恐升溫 肥皂洗手才有效

2026/02/23 12:26

疾管署表示，目前諾羅病毒、腸病毒與流感仍在社區活動，提醒民眾，腸病毒與諾羅病毒用酒精乾洗手「無效」，一定要用肥皂洗手；圖為情境照。（圖取自freepik）

疾管署表示，目前諾羅病毒、腸病毒與流感仍在社區活動，提醒民眾，腸病毒與諾羅病毒用酒精乾洗手「無效」，一定要用肥皂洗手；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節連假剛結束，緊接著開學季報到，傳染病也進入「接力賽」階段。疾管署表示，目前諾羅病毒、腸病毒與流感仍在社區活動，其中流感型別出現變化，B型流感有升溫趨勢；同時提醒民眾，腸病毒與諾羅病毒用酒精乾洗手「無效」，一定要用肥皂洗手。

根據最新統計，昨日農曆初六類流感急診就診人次為2422人，比前一天2348人增加3.2％。與近3年同農曆日相比，較2025年同期3623人下降33.1％，較2024年2592人下降6.6％，但較2023年1793人增加35.1％。

腹瀉急診方面，就診2402人，較前一天2338人增加2.7％。與近3年相比，較2025年3869人下降37.9％，但較2024年1195人增加101％，較2023年1243人增加93.2％，顯示腸胃道疫情仍不可輕忽。

疾管署署長羅一鈞指出，春節期間急診壅塞情況明顯改善，主要歸功於門診分流措施。今年透過鼓勵基層診所開設一般門診，以及醫院加開類流感特別門診，有效將輕症病患分流，避免急診室重演人滿為患情況。

不過，隨著學生返校，校園群聚風險升高。羅一鈞表示，諾羅病毒可能在開學初期出現一波短暫上升，但腸病毒已進入上升階段，疾管署已調高警報等級。一旦達流行閾值，將啟動校園與托育機構查核及防疫措施。

流感方面，年前以A型為主，但過年期間出現「A流下降、B流上升」趨勢，B型病例數已逐漸逼近甚至可能超越A型。疾管署將持續監測型別變化。

在防疫措施上，羅一鈞特別提醒，腸病毒與諾羅病毒屬於無套膜病毒，酒精無法有效殺滅，民眾一定要用肥皂正確洗手。環境消毒則可使用1：1000漂白水比例，也就是1個瓶蓋漂白水加1000cc清水，針對門把、桌面與廁所等高接觸區域定期清潔。

