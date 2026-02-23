食安殺手變抗癌武器！美測試「口服疫苗」 盼破解大腸癌免疫治療困境

美國研究團隊將引發食物中毒的李斯特菌進行基因改造，測試作為對抗大腸癌的口服疫苗，動物實驗顯示能有效提升腫瘤對免疫治療的反應；示意圖。（圖取自CDC/Unsplash）

〔編譯陳成良／綜合報導〕大腸直腸癌是全球最致命的癌症之一，且多數患者對現有的免疫療法反應不佳。然而，美國一項最新研究帶來了突破性進展：科學家將原本會引發嚴重食物中毒的李斯特菌（Listeria）進行基因改造，化身為一款用吃的抗癌疫苗。這項仍停留在動物實驗階段的新策略，顯示有機會改善部分對免疫療法反應不佳的大腸癌腫瘤環境。

根據醫學權威網站《Medical Xpress》報導，這項由紐約州立大學石溪分校（Stony Brook University）主導的研究，近日發表於《癌症免疫療法期刊》（Journal for the ImmunoTherapy of Cancer）。研究團隊大膽逆向操作，將惡名昭彰的李斯特菌剔除致病基因，保留其刺激腸道免疫系統的能力，成功打造出一款高安全性的口服疫苗。

過去的李斯特菌疫苗多採用靜脈注射，但這款新型口服疫苗採取了直球對決的策略。當疫苗進入腸道後，能精準鎖定大腸癌的發源地，直接在局部喚醒專門獵殺癌細胞的免疫大軍（CD8 T細胞）。在小鼠實驗中，這款疫苗不僅沒有引發感染或體重減輕等副作用，更展現了極高的標靶專一性，有效避免對健康組織造成無差別攻擊。

聯手出擊破解治療困境

研究顯示，這套口服疫苗與現有免疫檢查點抑制劑合併使用後，能提升腫瘤對免疫治療的反應，讓原本治療效果有限的腫瘤出現新的反應可能。首席研究員謝里登（Brian Sheridan）指出，單靠這款口服疫苗雖然能抑制腫瘤生長，但搭配常規免疫療法能產生驚人的加乘效果。這套組合讓腫瘤微環境對免疫反應出現變化，使抗腫瘤免疫細胞在腸道中停留時間更長。

研究團隊指出，這種做法為晚期或轉移性大腸癌提供了新的研究方向，也可能成為未來癌症疫苗研發的參考路徑之一。研究團隊也強調，這類策略目前仍以「治療輔助」為定位，距離作為癌症預防疫苗仍有很長的研究路程。不過，這種將致命病菌化為救命解藥的創新思維，已引起免疫治療研究圈的關注。

