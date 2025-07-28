健康網》「12大最髒蔬果」出爐！ 草莓沒有拿第1

根據EWG針對47種蔬果進行的農藥殘留檢測結果，營養師高敏敏教清洗4步驟；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國非營利環保組織「環境工作小組」（Environmental Working Group，簡稱EWG）近日公布2025年度「Dirty Dozen」最髒蔬果排行榜，列出農藥殘留量最高的12種常見蔬果。對此，營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文指出，本次菠菜奪冠、草莓排第2，這些蔬果雖對健康有益，但食用前務必徹底清洗，以降低潛在風險。

根據EWG針對47種蔬果進行的農藥殘留檢測結果，排名前12名的「高風險蔬果」依序為：

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1. 菠菜（Spinach）。

2. 草莓（Strawberries）。

3. 羽衣甘藍、芥菜與芥藍（Kale, Collard and Mustard Greens）。

4. 葡萄（Grapes）。

5. 桃子（Peaches）。

6. 櫻桃（Cherries）。

7. 甜桃（Nectarines）。

8. 梨子（Pears）。

9. 蘋果（Apples）。

10. 黑莓（Blackberries）。

11. 藍莓（Blueberries）。

12. 馬鈴薯（Potatoes）。

營養師高敏敏指出，需使用「流動清水」，清洗蔬果約兩次；圖為情境照。（圖取自freepik）

高敏敏提醒，農藥殘留若長期攝取，可能對人體造成風險，包括降低心血管保護效果、影響男性精子品質與女性卵巢功能，並可能增加乳癌及第二型糖尿病的風險。特別是孕婦與嬰幼兒，因生理系統尚未發育完全，更容易受到傷害。

不過她也強調，蔬果富含營養素與膳食纖維，對人體益處遠超過風險，關鍵在於正確清洗方式。她建議遵循以下4步驟：

1. 洗手先行：用肥皂搓洗雙手至少20秒；

2. 兩次沖洗：以流動清水清洗蔬果約兩遍；

3. 修剪損處：去除葉菜或果實上腐爛、受損部位；

4. 擦乾再處理：用紙巾或乾淨毛巾擦乾水分，才能進一步料理。

此外，高敏敏補充，草莓外皮細孔多，容易吸附農藥，清洗時應特別仔細；至於羽衣甘藍、青花菜等多層葉菜，也須將皺褶打開清洗乾淨。切記「要煮再洗、洗完再切」，可減少營養素流失；但切忌清洗後才冷藏，否則更易滋生細菌、導致腐敗。她強調：「吃得乾淨，才能吃得安心！」每天攝取足量蔬果，有助促進體內環保與健康循環。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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