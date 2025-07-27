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健康網》龍鬚菜富含膳食纖維 學者：補鐵也很優

2025/07/27 17:12

洪泰雄指出，龍鬚菜含有鋅、鐵、維生素及膳食纖維等豐富營養，是素食者補鐵好選擇。（資料照）

洪泰雄指出，龍鬚菜含有鋅、鐵、維生素及膳食纖維等豐富營養，是素食者補鐵好選擇。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕口感爽脆的龍鬚菜，是許多人到快炒店必點的青菜之一，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，國產龍鬚菜產地主要分布於花蓮、高雄及南投等地區，病蟲害少所以生長過程幾乎不用使用農藥。營養學者洪泰雄指出，龍鬚菜含有鋅、鐵、維生素及膳食纖維等豐富營養，是素食者補鐵好選擇。想炒出快炒等級的龍鬚菜，應遵循挑嫩葉、速冰鎮2原則。

龍鬚菜其實也屬於紅藻的一種，含有豐富的植物性鐵質與膳食纖維，是素食者補鐵、促進腸道健康的好選擇。營養學者洪泰雄在臉書粉專指出，紅藻類如紫菜、石花菜與龍鬚菜，富含天然抗氧化物與多種礦物質，有助抗發炎、延緩老化。

根據新版食藥署食品營養成分資料庫資料顯示，龍鬚菜每100公克僅含24大卡熱量，且完全不含膽固醇，是現代人追求健康飲食的理想選擇之一；此外，它的膳食纖維含量達2.3公克，有助促進腸道蠕動、維持消化順暢。

農糧署分享，想要炒出快炒店等級的龍鬚菜，有2大料理祕訣：

1.挑嫩葉

摘除過長的捲鬚，並撕掉葉梗底部較粗纖維，再折成適口小段（3～5cm）。

2.速冰鎮

滾水中加入1大匙鹽及1大匙糖，放入龍鬚菜後以筷子拌開，汆燙30秒後取出冰鎮。

農糧署補充，春、夏是龍鬚菜的主要產季，把握最佳口感風味，享受龍鬚菜鮮脆好滋味。

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