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劍橋研究：3類空污物質 增加失智症風險

2025/07/25 20:46

劍橋研究顯示，車輛排放的PM2.5和煤煙等空污物質，是失智症的誘發因素。圖為越南河內。（歐新社）

劍橋研究顯示，車輛排放的PM2.5和煤煙等空污物質，是失智症的誘發因素。圖為越南河內。（歐新社）

羅碧／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》24日報導，劍橋大學一份最新研究發現，3種類型的空氣污染和失智症之間存在正向關聯，包括PM2.5（細懸浮微粒）、二氧化氮和煤煙。

該研究由劍橋大學醫學研究委員會流行病學小組進行，包含對51項研究進行系統性審視，檢視超過2900萬名至少暴露在空污中1年的參與者實驗數據，是空污和失智症風險相關研究中最全面的研究。

根據估計，失智症在全球範圍內影響約5700萬人，到2050年受影響人數預計至少增加到1.5億例。

在空污已被確定為失智症危險因素的基礎上，該研究進一步發現3種類型的空污物質和失智症之間存在正向和統計學上的關聯。這些空污物質分別是：1、PM2.5，來自車輛、發電廠和燒柴火爐和壁爐；2、燃燒化石燃料釋放的二氧化氮；3、車輛排放和燃燒木材產生的煤煙等。

這些污染物質經吸收可以深入肺部，並也與各種呼吸道疾病及某些心臟問題的風險增加有關。

具體地而言，該研究發現，每立方公尺PM2.5的平均濃度達10微克，就能導致一個人的失智症相對風險上升17％。每立方公尺的煤煙平均濃度達10微克，失智症風險則上升13％。2023年，倫敦市中心、伯明罕和格拉斯哥的路邊地點，煤煙和PM2.5的濃度都接近或超過上述水準。

阿茲海默症是失智症的一種，且是最常見的類型。在英國，大約有98萬2000人患有阿茲海默症。

該研究的資深作者克萊斯（Haneen Khreis）表示，（研究）提供進一步的證據，證明長期暴露於戶外空污，是健康成年人失智症發作的危險因素。因此，應對空污可以帶來長期的健康、社會、氣候和經濟利益，可以減輕患者、家庭和看護的巨大負擔，同時減輕過度緊張的醫療保健系統壓力。

不過，由於該研究分析的對象大多是白人和居住在高收入國家的參與者，研究成果有其限制，未來關於空污的研究應包括更多不同類型參與者。

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