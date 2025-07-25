不用走1萬步！ 16萬人數據分析：日行7000步已有顯著健康益處

2022年七大工業國（G7）峰會期間，與會國家領袖的配偶參加健走活動。（法新社檔案照）

羅碧／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕多走路有益健康，不過，根據一份新研究，不需要執著一定要日行一萬步。這份研究彙整共追蹤逾16萬人的57份研究後發現，每天走7000步帶來的健康益處，就接近高峰，以獲得的額外健康益處來看，7000步或許會是比1萬步更務實的目標。

《紐約時報》、《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，澳洲雪梨大學公共衛生學院教授美樂蒂．丁（Melody Ding，音譯）率領的研究團隊，23日在《刺胳針公共衛生》（Lancet Public Health）期刊發表研究報告，分析過去多份追蹤全球超過16萬名成年人健康與其活動度的研究後發現，與每天走2000步者相比，日行7000步，已與顯著的健康風險降低有關：心血管疾病風險降低25％、癌症風險低6％、憂鬱症風險也減少22％。

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最令專家驚訝的是，失智風險更低了38％，其中具體機制尚不明，不過紐約阿茲海默疾病研究卓越中心（CEAD）總監帕勒卡（Nikhil Palekar）說，已知運動與促進大腦神經新生、血液流量和減少神經發炎有關係。此外，每天走7000步的死亡風險，也比2000步者低47％。

研究報告以擠柳橙汁一開始可擠出最多汁，比喻日行步數和健康益處增幅，從2000步提高到4000步，與死亡率降低36％有關連，4000步增加到7000步，此風險減少17％；整體而言，與只走2000步的人相比，就算一天適度地走大約4000步，也與較好的健康狀況有關連。

美樂蒂．丁說，「我們有這種觀念，應該一天走1萬步，但是這是沒有證據支持的」。日行1萬步這個數字，可追溯到1960年代日本在1964年東京奧運前的一項名為「萬步計」的計步器行銷活動，她說，這個數字被「去脈絡」，成了非官方的指引，後來許多運動健身應用程式、追蹤裝置也跟著建議。

就大多數的健康情況而言，一天走超過7000步帶來的健康益處曲線已趨於平坦。這份研究的分析顯示，日行7000與1萬步，在跌倒、癌症和二型糖尿病風險，以及心血管相關死亡率，並無顯著差異，走超過7000步，僅在失智與整體死亡率略有改善。

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