自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

不用走1萬步！ 16萬人數據分析：日行7000步已有顯著健康益處

2025/07/25 18:51

2022年七大工業國（G7）峰會期間，與會國家領袖的配偶參加健走活動。（法新社檔案照）

2022年七大工業國（G7）峰會期間，與會國家領袖的配偶參加健走活動。（法新社檔案照）

羅碧／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕多走路有益健康，不過，根據一份新研究，不需要執著一定要日行一萬步。這份研究彙整共追蹤逾16萬人的57份研究後發現，每天走7000步帶來的健康益處，就接近高峰，以獲得的額外健康益處來看，7000步或許會是比1萬步更務實的目標。

《紐約時報》、《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，澳洲雪梨大學公共衛生學院教授美樂蒂．丁（Melody Ding，音譯）率領的研究團隊，23日在《刺胳針公共衛生》（Lancet Public Health）期刊發表研究報告，分析過去多份追蹤全球超過16萬名成年人健康與其活動度的研究後發現，與每天走2000步者相比，日行7000步，已與顯著的健康風險降低有關：心血管疾病風險降低25％、癌症風險低6％、憂鬱症風險也減少22％。

最令專家驚訝的是，失智風險更低了38％，其中具體機制尚不明，不過紐約阿茲海默疾病研究卓越中心（CEAD）總監帕勒卡（Nikhil Palekar）說，已知運動與促進大腦神經新生、血液流量和減少神經發炎有關係。此外，每天走7000步的死亡風險，也比2000步者低47％。

研究報告以擠柳橙汁一開始可擠出最多汁，比喻日行步數和健康益處增幅，從2000步提高到4000步，與死亡率降低36％有關連，4000步增加到7000步，此風險減少17％；整體而言，與只走2000步的人相比，就算一天適度地走大約4000步，也與較好的健康狀況有關連。

美樂蒂．丁說，「我們有這種觀念，應該一天走1萬步，但是這是沒有證據支持的」。日行1萬步這個數字，可追溯到1960年代日本在1964年東京奧運前的一項名為「萬步計」的計步器行銷活動，她說，這個數字被「去脈絡」，成了非官方的指引，後來許多運動健身應用程式、追蹤裝置也跟著建議。

就大多數的健康情況而言，一天走超過7000步帶來的健康益處曲線已趨於平坦。這份研究的分析顯示，日行7000與1萬步，在跌倒、癌症和二型糖尿病風險，以及心血管相關死亡率，並無顯著差異，走超過7000步，僅在失智與整體死亡率略有改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中