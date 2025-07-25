健康網》吃飯順序藏玄機！學者推第一口吃蛋白質：穩血糖、增飽足感

學者指出，蛋白質進入口腔的那一刻，會透過味蕾與神經，向大腦傳遞「營養來了」的訊號，啟動代謝與飽足感機制。這樣不僅有助穩定血糖，也較不容易暴食，讓飲食變得更安心、更健康。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃飯順序不只是習慣問題，更可能關係到代謝與飽足感！營養學者洪泰雄在臉書粉專分享，自己多年實踐「先吃蛋白質」的小習慣，他指出，蛋白質進入口腔的那一刻，會透過味蕾與神經，向大腦傳遞「營養來了」的訊號，啟動代謝與飽足感機制。這樣不僅有助穩定血糖，也較不容易暴食，讓飲食變得更安心、更健康。

洪泰雄提到，吃飯，先讓「蛋白質」進到嘴巴裡，其他的後面再說。不是為了教條式的「一定要照順序吃」，而是希望讓口腔先認識一下今天吃了什麼。蛋白質進到嘴巴的那一刻，會經由舌頭、味蕾、腦神經，把訊號送到下視丘與腦下垂體，就像是先敲個門、讓身體準備開始啟動代謝與飽足感機制。

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洪泰雄說明，這一小口，意義很大。它讓身體知道：「今天有吃到營養、你可以安心了。」這樣後面吃菜、吃一點澱粉或水果，不但不容易暴食，血糖也穩穩地上升，整個人比較不會飄飄的。先吃幾口蛋白質（像豆腐、魚、雞肉），再慢慢吃菜、主食，最後才吃水果但其實，只要前面那口蛋白質有先吃，就不需太拘泥後面順序了，吃得開心才重要！

洪泰雄補充，蛋白質不只建構身體組織，它還會刺激「GLP-1」這種讓你產生飽足感的腸道荷爾蒙。也會讓你吃得比較剛剛好，不容易暴衝。吃飯吃的不是順序，是節奏。讓身體先有安全感，再慢慢吃，是最溫柔的對待自己。

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