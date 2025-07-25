慎用急診！「假日急症中心」將試辦 「急但不重」輕症掛大醫院恐變貴

健保署將試辦「假日急症中心」，分流輕症病人，署長石崇良今（25日）表示，未來擬調整部分負擔，作為分流誘因。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為解決醫學中心急診壅塞問題，健保署日前預告將試辦「假日急症中心（Urgent Care Center, UCC）」，健保署署長石崇良今（25日）進一步表示，初期規劃設在六都急診壅塞嚴重地區，最快年底上路。未來輕症病人若仍直奔大醫院急診，部分負擔可能將調高，「費用會比現在750元還高」，藉此誘導分流。

石崇良指出，平日基層診所開診情況良好，週六開診率仍有8成，但到了週日就驟降至僅15%至20%，導致輕症病人如發燒、拉肚子、擦傷或小孩跌倒等「急但不重」個案無處就醫，只能直衝急診。

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健保署統計，這類輕症患者占急診整體約20%，屬於檢傷第4、5級，正是UCC要承接的對象。石崇良說，UCC概念來自美、日、德等國經驗，設置於大醫院車程10分鐘內，專處理人「不是emergency，但很urgent！」，也就是雖然不危及生命，但也得馬上處理的病人，處理後即可返家，若有必要再轉入醫院。

石崇良說，UCC規劃與醫師公會合作，廣納假日未開診的基層醫師與護理師輪值，場地規劃選擇衛生所、健康中心、大型診所等假日閒置空間，同時參考偏鄉醫療巡迴給付模式，「假日出勤費當然要更好一點。」

石崇良也提到，UCC的民眾部分負擔費用，會低於醫學中心急診，「輕症若還是跑醫學中心，那就要付更高。」希望用價格來創造誘因，不過調整金額仍待進一步研議。

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