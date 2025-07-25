化療痛苦、社會異樣眼光更痛 臉部平權盼打破外貌歧視

奇美醫院與陽光基金會推動臉部平權，頭頸部癌友蕭先生與蔡先生（右前、後）現身分享自身經歷。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕「化療過程痛苦，但社會異樣眼光讓頭頸部癌友更痛苦！」49蔡先生從國中開始吃檳榔、抽菸，因工作而作息不正常，6、7年前左臉頰突然長出1個腫塊，就醫後切片檢查確診為口腔癌第4期，手術及同步電、化療後，左臉顏面改變，一度讓他害怕外界異樣眼光，不敢走出來，在家人、朋友、奇美醫院醫療團隊與陽光基金陪伴下，他今（25）日勇敢站出來分享自身故事，呼籲民眾不要吃檳榔及抽菸、喝酒，也鼓勵正在抗癌的癌友，勇敢走下去。

另一位56歲的蕭先生，同樣有菸、酒、檳榔習慣近20年，6年前確診為舌癌開刀治療，後續又因腫瘤復發而開刀多次，導致顏面外觀明顯改變，一度失去信心，擔憂外界異樣眼光，在醫療團隊及陽光基金會支持協助下，重新找回自信與生活節奏。

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響應7月27日「世界抗頭頸癌日」，奇美醫院今天與陽光社會福利基金會舉辦臉部平權活動，希望打破社會的外貌歧視，「讓每張臉都能被看見。」

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，口腔癌為男性癌症發生率第4名，奇美醫院每年有將近400名的新診斷頭頸癌病人，其中有8成病人與檳榔有關，若合併吸菸飲酒，罹癌風險高達123倍，病人常因治療造成外觀改變，對心理健康與社交生活造成重大影響，期盼藉由臉部平權的推動，讓社會尊重每張因疾病而改變的臉，讓病友不用再擔心他人的目光，可以重新找回自信。

奇美醫院與陽光基金會共同舉辦臉部平權活動，希望社會打破臉部歧視。（記者劉婉君攝）

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