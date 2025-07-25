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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「空心菜」嫩脆多汁！ 快炒後營養滿分

2025/07/25 18:14

空心菜在經快炒處理後，每100克即含有高達791微克的胡蘿蔔素；示意圖。（圖取自photoAC）

空心菜在經快炒處理後，每100克即含有高達791微克的胡蘿蔔素；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「空心菜」其實叫「蕹菜」！台北農產運銷公司近日在其臉書專頁「臺北農產」指出，蕹菜（讀音為「ㄩㄥ菜」）。在台語中，有些人甚至暱稱它為「硬菜」。營養師指出，空心菜在經快炒處理後，每100克即含有高達791微克的胡蘿蔔素，營養滿分！

水耕蕹菜口感更清脆 市場稀有得把握

「水蕹菜」指的是水耕方式種植的蕹菜，外觀上莖部較粗，許多人誤以為這樣的菜會刮嘴、難以下嚥，但其實正好相反。水蕹菜由於生長於水分充足的環境中，莖葉含水量高，不僅口感更清脆、多汁，還特別好入口，快炒之後便是一盤爽口又美味的家常佳餚，建議消費者在市場看到時要把握機會。

北農提供選購指南，想吃清脆口感的民眾，建議選擇水耕的粗莖蕹菜。（資料照）

北農提供選購指南，想吃清脆口感的民眾，建議選擇水耕的粗莖蕹菜。（資料照）

挑選蕹菜3重點 新鮮度一眼看出來

為了挑到品質最好的蕹菜，北農也提供3項簡單實用的選購指南：

1. 想吃清脆口感的民眾，建議選擇水耕的粗莖蕹菜；

2. 葉片顏色以翠綠為佳，避免挑選有枯黃或水傷的葉子；

3. 莖部要筆直且有彈性，才能確保是新鮮、尚未老化的菜品。

營養價值高 快炒後更健康

除了好吃，蕹菜的營養價值也不容小覷。營養師高敏敏指出，經快炒處理後，每100克蕹菜含有高達791微克的胡蘿蔔素，有助於維持視力與免疫功能，是營養與美味兼具的蔬菜選擇。

看見蕹菜，不妨多留意一下它的「真名」與來歷，這道看似平凡的綠葉菜，其實蘊藏著更多你不知道的小知識與健康價值！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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