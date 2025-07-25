科學家發現2種藥物 可逆轉小鼠阿茲海默症腦損傷

美國研究人員正研究能治療阿茲海默症的現有藥物，來曲唑和伊立替康被列為候選藥物。圖為阿茲海默症示意圖。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕為了戰勝阿茲海默症，美國研究人員正研究能治療該疾病的現有藥物，一項新研究已確定將來曲唑（letrozole，用於治療乳癌）和伊立替康（irinotecan，用於治療結腸癌和肺癌）列為候選藥物。

根據《Science Alert》報導，加州大學舊金山分校（UCSF）和格拉德斯通（Gladstone）研究中心人員，首先研究阿茲海默症如何改變大腦中的基因表現。

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隨後他們查閱了一個名為「連結圖譜」（Connectivity Map）的醫學資料庫，尋找能夠逆轉這些基因表現變化的藥物，並交叉比對曾服用這些藥物進行癌症治療的患者記錄，以及他們患阿茲海默症的可能性。

研究人員選定來曲唑和伊立替康作為最佳候選藥物，並在阿茲海默症小鼠上進行測試。結果表明，兩種藥物聯合使用可以逆轉阿茲海默症帶來的部分大腦變化。

受阿茲海默症影響的大腦中積聚的有害Tau蛋白團塊顯著減少，小鼠在學習和記憶任務中表現出改善。這兩種大腦功能，通常會因阿茲海默症而受損。

這是一個充滿希望的開始，但還有許多工作要做。這些藥物目前僅在小鼠身上進行直接測試，且這些藥物也存在副作用。如果這些藥物要用於治療與最初核准用途不同的疾病，還需要重新考慮。

研究人員下一步應該會對阿茲海默症患者進行臨床試驗。研究人員認為，這種方法可根據每個病例中基因表現的改變情況，帶來更個人化、更有效的治療。

據估計，目前阿茲海默症患者超過5500萬，隨著世界人口老化，預計未來25年這數字將增加一倍以上。找到預防甚至逆轉阿茲海默症症狀的方法，將對全球健康產生巨大影響。

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