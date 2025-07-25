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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

學員腰圍縮5公分 「台大醫院減肥班」8週瘦5百公斤！三高變黑字

2025/07/25 12:08

台大醫院今（25日）分享「醫學級減重計畫」成果。（記者邱芷柔攝）

台大醫院今（25日）分享「醫學級減重計畫」成果。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「我以前覺得自己只是『壯』，直到吃了高血壓藥，才意識到脂肪真的在傷害健康。」57歲的林小姐多年嘗試減重未果，直到參加台大醫院減肥班，搭配營養、運動與心理調適三大策略，成功瘦身8公斤、血壓藥減半，並順利戒掉多年宵夜習慣。她說，每一餐都能吃得開心，只要吃對就行，雖然距離目標還有10公斤，但已找到方向。

台大醫院今（25日）分享「醫學級減重計畫」成果，整合30年臨床經驗與17位專業人員，兩個月密集課程協助112名學員共減重545公斤、腰圍平均縮小5公分、BMI由30.9降至29.1，平均體脂下降2.61%，不僅瘦得健康，三高數值也明顯改善，成功讓紅字變黑字。

營養師陳珮蓉指出，台灣十大死因中有8項與肥胖相關，熱門減肥無論是生酮、低醣還是斷食，關鍵都在「熱量負平衡」，台大醫院減肥班的減重計畫，透過科學飲食管理、個別化運動與心理支持三管齊下，幫助學員打造不易復胖的「易瘦體質」。

營養室組長陳慧君補充，健康瘦身不等於挨餓，攝取優質蛋白、未精緻碳水與好油脂，搭配彩虹蔬果提升代謝、保留肌肉，運動前後適當補充營養與水分，更能放大燃脂效率。

健康教育中心導師蕭靜如也分享，從找不到衣服尺寸的小美，到體重破百的學生，許多學員都在課程中找回健康。她提醒，每週減重0.5至1公斤最為理想，課程也依循「每日飲食指南」與「我的餐盤」設計，並提供28道營養減重食譜，讓控制熱量變得輕鬆不枯燥。

運動部分由台大運動與復健團隊設計12種居家訓練，包括徒手肌力、彈力帶及瑜珈伸展等，學員可依自身體能選擇適合項目，循序漸進融入生活，課程強調「要動、均衡、多元」的運動123原則，協助建立長期活動習慣與代謝力。

健康教育中心主任楊志偉說，心理調適同樣關鍵，許多減重失敗與壓力、睡眠失衡有關。課程中透過團體支持與行為調整，幫助學員養成自我覺察與正向習慣，不僅減重，也減壓。

台大醫院同步發表《台大醫院減肥班8週燃脂瘦身全書》，匯整2017至2024年課程精華與學員實例，提供無法親身參與課程者參考，台大醫學院復健科名譽教授賴金鑫強調，減重不是靠意志力硬撐，而是從生活習慣做出可持續的改變，減肥一技、健康一生，減肥減重只是過程，達到健康促進是目的。

副院長婁培人也以過來人身分分享，坊間減肥方式五花八門，近年流行的「瘦瘦筆」雖已成全球前五大暢銷藥品，但真正能持久的是「有科學實證、可以長做的減重策略」，這正是台大醫院減肥班要帶給民眾的核心價值。

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