健康網》水喝太少皮膚鬧乾荒！ 營養師4招美顏補水法

檸檬小黃瓜薄荷水，清新解膩，口氣清爽；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為臉乾、粗糙、脫皮只是過敏或曬傷？其實，可能是你「喝太少水」了！營養師陳珮淳於其臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」指出，現代人普遍水分攝取不足，導致「乾性發炎」成為肌膚問題的幕後元凶，從皮膚鬆垮、毛孔粗大，到爆痘、泛紅，全都可能與「缺水」有關。若是擔心水沒味道，可自製檸檬小黃瓜薄荷水、莓果奇亞籽美容水、花果乾泡茶、冷泡茶加檸檬片，美顏又補水。

喝水不足 肌膚危機四伏

根據陳珮淳說明，水分攝取過少會導致多重肌膚問題，包含：

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●膠原蛋白失去支撐 → 臉部鬆弛老化。

●肌膚屏障崩壞 → 脫皮爆痘。

●代謝變慢 → 毛孔粗大、氣色暗沉。

●細胞乾癟 → 敏感泛紅、提前老化。

陳珮淳強調，「細胞缺水就像乾掉的海綿，擦再多保濕品也補不上，關鍵要從體內補水。」

補水黃金公式：體重×30～35c.c.

她建議每日喝水量應依體重計算，例如50公斤的人，建議攝取1500c.c.以上，夏天或高活動量時更應達1750～2000c.c.。此外，她也提出理想的喝水時機：

●起床後一杯溫水，喚醒代謝。

●每餐前30分鐘喝水，有助消化。

●下午補水，避免嘴饞誤吃點心。

●睡前一小杯，夜間避免脫水。

莓果奇亞籽美容水，富含植化素與纖維，美肌促代謝；圖為示意圖。（圖取自freepik）

不愛喝水？試試這些「美顏補水法」

為了幫助不愛喝白開水的人建立補水習慣，陳珮淳推薦以下創意喝法：

●檸檬小黃瓜薄荷水：清新解膩，口氣清爽。

●莓果奇亞籽美容水：富含植化素與纖維，美肌促代謝。

●花果乾泡茶：少女感UP，果香濃郁。

●冷泡茶加檸檬片：如白桃烏龍或茉莉綠茶，抗氧化又提神。

5大營養素助攻肌膚喝飽水

除了補水外，陳珮淳也提醒應補充以下五大「抗乾荒營養素」：

1. 維生素E：抗氧化、保護皮脂膜（來源：酪梨、堅果、菠菜等）。

2. 維生素A：幫助表皮修復與更新（來源：紅蘿蔔、蛋黃、肝臟）。

3. 茄紅素：天然防曬，維持膠原蛋白（來源：熟番茄、西瓜、紅椒）。

4. 抗氧化植化素：穩定細胞、抑制發炎（來源：莓果、綠茶、葡萄籽）。

5. 高水分蔬果：補水又促進代謝（來源：小黃瓜、西瓜、奇異果）。

皮膚問題不只是表面 關鍵是細胞是否喝飽水

「你不是乾，是缺水＋發炎＋老化！」陳珮淳語重心長表示，許多人到了脫皮、卡粉才發現保濕無效，其實從日常喝水習慣與營養攝取做起，才能真正養出水嫩彈潤的肌膚。從今天開始，不妨試著喝對水、喝足量，讓肌膚從細胞開始發光，整天不乾、不油、不垮！

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