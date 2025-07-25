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沃亞科技捐贈新竹臺大分院醫療巡迴車

2025/07/25 11:47
沃亞科技捐贈新竹臺大分院醫療巡迴車

沃亞科技總經理代表金肅亓（右）把所捐的醫療巡迴車鑰匙手板送交到新竹臺大分院院長余忠仁（左）手中。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院生醫醫院竹北院區最近再次獲得沃亞科技（股）公司捐贈醫療巡迴車，日前由該公司總經理妻子金肅亓代表捐贈，展現民間企業對在地健康照護的支持。新竹臺大分院院長余忠仁說，這輛醫療巡迴車將用於支援醫護和行政人員機動調度上，特別將投入身心障礙到宅鑑定、社區巡迴醫療以及長照據點支援等任務，以擴大新竹臺大分院的醫療服務觸及範圍，提升行動照護效能。

沃亞科技捐贈新竹臺大分院醫療巡迴車

沃亞科技再次捐贈醫療巡迴車給新竹臺大分院。（新竹臺大分院提供）

余忠仁說，新竹臺大分院隨著新竹、竹北以及竹東各院區的發展，他們正積極建構涵蓋臨床照護、智慧醫療以及社區服務的整合健康網絡。在這樣的架構中，人力與資源的即時調度成為關鍵。所以能有民間企業資源挹注，不僅強化了他們的行動醫療體系，也讓新竹臺大分院更能打造靈活、即時、深入社區的照護動能。

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