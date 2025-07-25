健康網》喝下肚的是水還是塑膠？ 研究：每公升瓶裝水含24萬塑膠微粒

根據哥倫比亞氣候學院最新分析，一瓶常見的1公升裝瓶裝水，竟可能含有高達24萬個塑膠微粒。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一瓶典型的一公升裝水含有多少塑膠微粒？腎臟科醫師江守山分享，根據哥倫比亞氣候學院最新分析，一瓶常見的1公升裝瓶裝水，竟可能含有高達24萬個塑膠微粒，是2018年估計值的100倍。研究指出，這些大多為「奈米塑膠」極細小的塑膠碎片，甚至能穿透腸道與肺部。主要來源包括瓶裝材料中常見的PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯），全球每年生產近4億噸塑膠，且這些廢棄物進入環境時，不會自然降解。

江守山於臉書「江守山醫師」發文分享1項研究，哥倫比亞氣候學院的科學家對3個流行品牌的瓶裝水進行了測試，發現每公升水中含有10萬到37萬個塑膠顆粒。大多數顆粒都是奈米塑膠—極其微小的碎片，可以穿過腸道和肺部。

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PET，即聚對苯二甲酸乙二醇酯，是科學家檢測到的最常見的塑膠之一，這表明它們是從瓶子本身滲出的。但科學家表示，塑膠無所不在。全球塑膠產量每年接近4億噸，每年有超過 3000萬噸被傾倒在水中或陸地上。塑膠不會分解成良性物質，而是會不斷分裂成具有相同化學成分的較小顆粒，這些顆粒不會降解。

科學家表示，任何裝在塑膠瓶中的產品，例如調味品和飲料，都含有塑膠顆粒。公共供水中也含有塑料，儘管其含量遠低於瓶裝水。

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