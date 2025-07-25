不挨餓、不節食 醫曝三招讓你健康減重不復胖

睡眠不足與壓力高會影響荷爾蒙，妨礙減重成效。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕健康減重其實沒那麼複雜，掌握正確原則才能持久且安全地瘦下來。隨著生活型態改變，許多人渴望改善體重以提升睡眠品質與整體健康。嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭醫師提醒，減重不需挨餓也不必跟風，做好三件事就夠了。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」發文指出，健康減重關鍵是控制飲食熱量、養成規律運動習慣，以及有效管理睡眠與壓力。他分享，許多患者因打鼾或睡眠呼吸中止症求診，都有迫切的減重需求，因此他以自身經驗陪伴大家實踐健康瘦身。

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控制飲食熱量：吃得聰明，而不是吃得少

減重的本質是創造熱量赤字，但不需刻意挨餓。蔡明劭建議，多攝取蔬菜、豆腐、雞胸肉、蛋與地瓜等高飽足感、低熱量食物，避免精緻澱粉、含糖飲料和油炸食物這類熱量陷阱。他也推薦使用飲食紀錄APP，幫助掌握每日熱量攝取。

規律運動習慣：養成每天動一動的生活方式

長期維持健康體態必須有規律運動。蔡明劭表示，有氧運動如快走、跳繩、游泳可促進脂肪燃燒，阻力訓練則能增加肌肉量提升基礎代謝。重要的是培養習慣，每天30分鐘的運動勝過偶爾高強度訓練。

睡眠與壓力管理：讓荷爾蒙成為好夥伴

睡眠不足會降低瘦素、提升飢餓素，易引起暴飲暴食；長期壓力讓皮質醇上升，促進脂肪囤積。蔡明劭建議，每晚睡足7至8小時，並透過冥想、深呼吸或散步等方式放鬆身心，幫助荷爾蒙平衡，讓減重更順利。

持續的生活習慣養成才是關鍵

減重不是一時之功，而是長期堅持的結果。蔡明劭將持續陪伴大家，一起邁向更健康、更輕盈的自己。

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