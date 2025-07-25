自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》滴妹騎馬後竟嚴重過敏 醫談常見過敏原

2025/07/25 10:10

滴妹近期出國旅遊，意外發生過敏。（翻攝YouTube）

滴妹近期出國旅遊，意外發生過敏。（翻攝YouTube）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百萬YouTuber滴妹旅遊驚魂！滴妹近日在夏威夷旅遊，卻在騎馬後發生嚴重過敏反應：不只是皮膚起紅疹，甚至發生呼吸困難，所幸身上準備支氣管噴劑，後來在飯店買到抗過敏等藥物，服用後才舒緩。當時有網友認為可能是馬的毛引發過敏反應。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師蔡昀臻說明，「馬」確實是容易被低估的過敏原，且很多人以為沒有摸到馬，就不會過敏。事實上不一定是直接接觸，也可能透過馬的皮屑、毛髮甚至排遺中的蛋白隨空氣飄散，附著在人的衣物，帶到各處。她曾遇過有女學生經常騎馬，返家後過敏原影響家人的案例。

百萬YouTuber滴妹在IG談到自己突發過敏，臉部紅腫、氣喘險送急診；她推測是因為騎馬後摸臉造成。（翻攝自IG）

百萬YouTuber滴妹在IG談到自己突發過敏，臉部紅腫、氣喘險送急診；她推測是因為騎馬後摸臉造成。（翻攝自IG）

過敏原時常被低估 不僅是「騎馬」才過敏

蔡昀臻表示，臨床上確實遇過一些出乎意料的過敏原。令她印象深刻的案例，是一位國中男孩，長期反覆出現眼睛癢、鼻塞、氣喘發作，尤其是在家中陽台，或晚上睡覺時特別明顯。家人原本懷疑是塵蟎或空汙；後來進一步了解後發現，他家陽台正好有鴿子築巢，過敏原隨著鴿羽與排泄物散播，這類鳥類相關的過敏在都市裡並不少見，卻常被忽略。另外也遇過對冷氣濾網裡的黴菌孢子過敏的病人，每年一開冷氣就整晚咳嗽、流鼻水。

回到滴妹的案例，蔡昀臻表示，「馬」也是一種容易被低估的過敏原。很多人認為「沒騎馬就不會過敏」，但事實上，馬過敏的原因往往不是來自直接接觸，而是來自馬皮屑、毛髮、唾液或尿液中的蛋白，顆粒極細小，容易隨空氣飄散，也非常容易附著在人的衣物、鞋子、髮絲上被帶回家中或學校。

蔡昀臻曾遇過一位國小女生，每到夏天就開始氣喘、眼睛癢，原本以為是花粉或冰品過敏，後來才發現是因為她的姊姊每週去騎馬，回家後的衣服上殘留了馬的皮屑，女孩只要接觸到衣物或共用房間，就會誘發過敏反應。而且這些過敏症狀可能在暴露後幾小時才出現，有時候根本無法意識到是「馬」造成的。

對有氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎體質的孩子來說，這種「間接暴露」就足以引發一連串症狀，甚至出現全身型過敏反應。

過敏症狀輕微時僅眼睛癢 嚴重恐呼吸困難

蔡昀臻表示，過敏反應的症狀從輕微到嚴重不等，輕微時可能只有打噴嚏、流鼻水、眼睛癢或皮膚紅疹。但若嚴重，則可能出現呼吸困難、喉嚨腫脹、聲音沙啞、頭暈、心跳加快，甚至噁心、腹瀉。當同時出現兩個以上系統的症狀時，須警覺可能是全身性過敏反應。

有很多常被忽略的「隱形過敏原」，即使沒直接接觸過敏原，過敏原仍可能透過衣物、鞋子、頭髮帶回家，引發氣喘、咳嗽或皮膚反應，詳細了解病史、建立過敏日誌，有助釐清過敏原。

若遇上了 醫師提供自救步驟

若像滴妹一樣，突發不適，該怎麼做？蔡昀臻表示，發生過敏反應時，應立即遠離可疑過敏原，保持冷靜；若有輕微症狀可先使用備用藥物，例如抗組織胺類藥物、吸入型支氣管擴張劑等。若出現呼吸困難、喉嚨腫脹、頭暈等嚴重症狀，應立刻就醫或撥打119。曾被醫師評估為高風險者，應隨身攜帶腎上腺素注射筆，並在症狀初期立即施打。即使症狀改善，也需到醫院觀察，以防反覆發作。

百萬YouTuber滴妹夏威夷騎馬過敏，自曝旅遊過敏驚魂，臉部紅腫、氣喘險送急診。（翻攝自IG）

百萬YouTuber滴妹夏威夷騎馬過敏，自曝旅遊過敏驚魂，臉部紅腫、氣喘險送急診。（翻攝自IG）

相關新聞請見

健康網》網紅滴妹自曝過敏驚魂 醫建議3招自保

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中