健康網》滴妹騎馬後竟嚴重過敏 醫談常見過敏原

滴妹近期出國旅遊，意外發生過敏。（翻攝YouTube）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百萬YouTuber滴妹旅遊驚魂！滴妹近日在夏威夷旅遊，卻在騎馬後發生嚴重過敏反應：不只是皮膚起紅疹，甚至發生呼吸困難，所幸身上準備支氣管噴劑，後來在飯店買到抗過敏等藥物，服用後才舒緩。當時有網友認為可能是馬的毛引發過敏反應。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師蔡昀臻說明，「馬」確實是容易被低估的過敏原，且很多人以為沒有摸到馬，就不會過敏。事實上不一定是直接接觸，也可能透過馬的皮屑、毛髮甚至排遺中的蛋白隨空氣飄散，附著在人的衣物，帶到各處。她曾遇過有女學生經常騎馬，返家後過敏原影響家人的案例。

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百萬YouTuber滴妹在IG談到自己突發過敏，臉部紅腫、氣喘險送急診；她推測是因為騎馬後摸臉造成。（翻攝自IG）

過敏原時常被低估 不僅是「騎馬」才過敏

蔡昀臻表示，臨床上確實遇過一些出乎意料的過敏原。令她印象深刻的案例，是一位國中男孩，長期反覆出現眼睛癢、鼻塞、氣喘發作，尤其是在家中陽台，或晚上睡覺時特別明顯。家人原本懷疑是塵蟎或空汙；後來進一步了解後發現，他家陽台正好有鴿子築巢，過敏原隨著鴿羽與排泄物散播，這類鳥類相關的過敏在都市裡並不少見，卻常被忽略。另外也遇過對冷氣濾網裡的黴菌孢子過敏的病人，每年一開冷氣就整晚咳嗽、流鼻水。

回到滴妹的案例，蔡昀臻表示，「馬」也是一種容易被低估的過敏原。很多人認為「沒騎馬就不會過敏」，但事實上，馬過敏的原因往往不是來自直接接觸，而是來自馬皮屑、毛髮、唾液或尿液中的蛋白，顆粒極細小，容易隨空氣飄散，也非常容易附著在人的衣物、鞋子、髮絲上被帶回家中或學校。

蔡昀臻曾遇過一位國小女生，每到夏天就開始氣喘、眼睛癢，原本以為是花粉或冰品過敏，後來才發現是因為她的姊姊每週去騎馬，回家後的衣服上殘留了馬的皮屑，女孩只要接觸到衣物或共用房間，就會誘發過敏反應。而且這些過敏症狀可能在暴露後幾小時才出現，有時候根本無法意識到是「馬」造成的。

對有氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎體質的孩子來說，這種「間接暴露」就足以引發一連串症狀，甚至出現全身型過敏反應。

過敏症狀輕微時僅眼睛癢 嚴重恐呼吸困難

蔡昀臻表示，過敏反應的症狀從輕微到嚴重不等，輕微時可能只有打噴嚏、流鼻水、眼睛癢或皮膚紅疹。但若嚴重，則可能出現呼吸困難、喉嚨腫脹、聲音沙啞、頭暈、心跳加快，甚至噁心、腹瀉。當同時出現兩個以上系統的症狀時，須警覺可能是全身性過敏反應。

有很多常被忽略的「隱形過敏原」，即使沒直接接觸過敏原，過敏原仍可能透過衣物、鞋子、頭髮帶回家，引發氣喘、咳嗽或皮膚反應，詳細了解病史、建立過敏日誌，有助釐清過敏原。

若遇上了 醫師提供自救步驟

若像滴妹一樣，突發不適，該怎麼做？蔡昀臻表示，發生過敏反應時，應立即遠離可疑過敏原，保持冷靜；若有輕微症狀可先使用備用藥物，例如抗組織胺類藥物、吸入型支氣管擴張劑等。若出現呼吸困難、喉嚨腫脹、頭暈等嚴重症狀，應立刻就醫或撥打119。曾被醫師評估為高風險者，應隨身攜帶腎上腺素注射筆，並在症狀初期立即施打。即使症狀改善，也需到醫院觀察，以防反覆發作。

百萬YouTuber滴妹夏威夷騎馬過敏，自曝旅遊過敏驚魂，臉部紅腫、氣喘險送急診。（翻攝自IG）

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