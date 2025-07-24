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健康網》起司補鈣有學問！ 醫點名3族群吃對才有效

2025/07/24 18:10

醫師指出，乳糖不耐症的人、術後或化療恢復中的病友，以及日常飲食偏素或蛋奶素者等3族群適合吃起司補鈣。（圖擷取自photoAC）

醫師指出，乳糖不耐症的人、術後或化療恢復中的病友，以及日常飲食偏素或蛋奶素者等3族群適合吃起司補鈣。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕防骨鬆要補鈣，不少人會選擇吃起司，不過，潤生復健科診所院長王竣平指出，雖然起司是補鈣好東西，但也不是每個人都該猛吃，如果是乳糖不耐症的人、術後或化療恢復中的病友，以及日常飲食偏素或蛋奶素者等3族群適合吃起司補鈣，可是加工片裝起司鈉高、磷高，反而會抑制鈣吸收、加重腎臟負擔、影響血壓控制，甚至高磷會偷走骨鈣，反成骨鬆的幫兇。

王竣平醫師在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」指出，在診間常看到2種極端：1是骨密流失的長輩，怕吃藥改拚吃起司；2是重訓族健身餐狂灑起司，以為吃越多越健康。事實上，「起司補鈣」這件事，跟劑量、種類、體質、疾病風險都有關係。

適合吃起司補鈣的3族群

乳糖不耐症的人：因為牛奶會導致拉肚子，吃「天然硬起司」可以避開乳糖，攝取鈣和蛋白質。

術後或化療恢復中的病友：因術後易體重流失、肌肉流失過快，而高鈣高蛋白的天然起司，能補上營養缺口，但要控制油脂與鈉量。

日常飲食偏素或蛋奶素者：因植物來源的鈣吸收率過低，而起司是蛋奶素者穩定補鈣的好選項

吃錯反傷腎、骨更鬆

加工片裝起司≠ 補鈣好物：王竣平指出，加工片裝起司通常鈉高、磷高，反而會抑制鈣吸收、加重腎臟負擔。

醫師提醒，加工片裝起司通常鈉高、磷高，反而會抑制鈣吸收、加重腎臟負擔，不宜攝取過量（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，加工片裝起司通常鈉高、磷高，反而會抑制鈣吸收、加重腎臟負擔，不宜攝取過量（圖擷取自photoAC）

起司越鹹越濃＝鈉含量爆表：高血壓、腎功能不佳、兒童成長中都要小心攝取過量。

高磷會偷走骨鈣：過量磷酸鹽會讓骨骼中的鈣「被溶出」平衡血中磷鈣比，反成骨鬆幫兇。

王竣平建議，想靠起司補鈣，記得看成分、選天然、吃適量，而有骨鬆風險或慢性病史的族群，建議搭配檢查與營養建議，補得更安心。

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