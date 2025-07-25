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健康網》夏季腸胃不適增加 中醫：清淡飲食有助調整
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每到夏季，腸胃不適的民眾會大幅增加，常見症狀包括胃悶、腹脹、食慾不振或腹瀉等症狀。從中醫的角度分析，這是因為暑濕夾擊，讓脾胃吃不消，外加暢飲冰飲，使脾胃「傷上加傷」，中醫師認為可以從清淡飲食、多攝取蔬果、減少油炸調整飲食，並推荐可以多吃綠豆薏仁湯等食物，有助腸胃平安度夏。
泰昌堂中醫診所中醫師蔡旻宏在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，台灣夏季多雨潮濕、悶熱的氣候，具有黏膩、重濁的特性，會讓人感覺身體沉重、脹悶。當「暑」與「濕」同時出現時，就形成了中醫所說的暑濕。首當其衝的就是負責消化吸收的脾胃，會使消化功能變差，出現食慾下降、胃脹、腹瀉、大便黏膩等腸胃道症狀。尤其對於原本體質偏濕或經常飲食油膩的人，更容易受到暑濕的影響而誘發腸胃不適。
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夏日3招顧好腸胃
蔡旻宏建議民眾可以從以下3個面向，守護腸胃健康：
●避免過度飲用冰品與冷飲
不是完全不能吃冰，但應適量適度，避免太頻繁或大量接觸寒冷食物。
●清淡飲食、多攝取蔬果
減少油炸、重口味食物，讓腸胃負擔變輕，促進消化。
●適度運動、養成排汗習慣
在清晨或傍晚進行溫和運動，有助促進新陳代謝與排濕。
民眾吃哪些食物，可養脾又健胃呢？蔡旻宏說，綠豆薏仁湯具清熱解暑、利濕消腫作用；桂花酸梅湯可替代含糖手搖飲，不僅消暑解渴，還可生津去膩、促進食慾；四神湯、茯苓薏仁粥則有健脾利濕、幫助消化的效果，對體質偏濕、腸胃虛弱者特別有益。
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