自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夏季腸胃不適增加 中醫：清淡飲食有助調整

2025/07/25 09:26

夏季腸胃不適的患者總會大幅增加，中醫師建議，不妨從清淡飲食、多攝取蔬果、減少油炸調整，有助腸胃平安度夏；情境照。（圖取自freepik）

夏季腸胃不適的患者總會大幅增加，中醫師建議，不妨從清淡飲食、多攝取蔬果、減少油炸調整，有助腸胃平安度夏；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到夏季，腸胃不適的民眾會大幅增加，常見症狀包括胃悶、腹脹、食慾不振或腹瀉等症狀。從中醫的角度分析，這是因為暑濕夾擊，讓脾胃吃不消，外加暢飲冰飲，使脾胃「傷上加傷」，中醫師認為可以從清淡飲食、多攝取蔬果、減少油炸調整飲食，並推荐可以多吃綠豆薏仁湯等食物，有助腸胃平安度夏。

泰昌堂中醫診所中醫師蔡旻宏在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，台灣夏季多雨潮濕、悶熱的氣候，具有黏膩、重濁的特性，會讓人感覺身體沉重、脹悶。當「暑」與「濕」同時出現時，就形成了中醫所說的暑濕。首當其衝的就是負責消化吸收的脾胃，會使消化功能變差，出現食慾下降、胃脹、腹瀉、大便黏膩等腸胃道症狀。尤其對於原本體質偏濕或經常飲食油膩的人，更容易受到暑濕的影響而誘發腸胃不適。

夏日3招顧好腸胃

蔡旻宏建議民眾可以從以下3個面向，守護腸胃健康：

●避免過度飲用冰品與冷飲

不是完全不能吃冰，但應適量適度，避免太頻繁或大量接觸寒冷食物。

●清淡飲食、多攝取蔬果

減少油炸、重口味食物，讓腸胃負擔變輕，促進消化。

●適度運動、養成排汗習慣

在清晨或傍晚進行溫和運動，有助促進新陳代謝與排濕。

民眾吃哪些食物，可養脾又健胃呢？蔡旻宏說，綠豆薏仁湯具清熱解暑、利濕消腫作用；桂花酸梅湯可替代含糖手搖飲，不僅消暑解渴，還可生津去膩、促進食慾；四神湯、茯苓薏仁粥則有健脾利濕、幫助消化的效果，對體質偏濕、腸胃虛弱者特別有益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中