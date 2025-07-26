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健康網》每天吃一道彩虹！ 學者揭蔬果5色營養攻略：紅護心臟、綠顧骨頭
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想讓身體每天都補足營養，其實從「吃一道彩虹」開始就夠了。營養學者洪泰雄在臉書粉專發文指出，每天都需要攝取不同顏色的蔬菜水果，因為顏色，代表著不同的營養。紅色食物抗氧化護心、橙黃色提升免疫力、綠色強健骨骼；每天應吃3~5種不同顏色的蔬果，並以少油、生熟交替為主。
洪泰雄分享各色蔬果為健康帶來的效益。
●紅色：如番茄、紅椒、紅蘿蔔等，富含茄紅素與β-胡蘿蔔素，有助於抗氧化、保護心臟、維護眼睛健康。
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●橙色與黃色：如地瓜、南瓜、玉米、黃色甜椒，含有β-胡蘿蔔素、維生素C，幫助增強免疫力、保護皮膚。
●綠色：如菠菜、青花菜、芥藍、苦瓜，富含葉酸、鐵、鎂、維生素K，是血液健康與骨骼強健的好幫手。
●藍紫色：如紫高麗菜、茄子、藍莓，含有花青素，有助於延緩老化、促進血液循環、護腦。
●白色：如高麗菜、白蘿蔔、洋蔥、大蒜，富含硫化物與槲皮素，具抗發炎、抗菌作用。
洪泰雄提醒，每天至少吃3～5種不同顏色的蔬菜水果，能大大提升攝取的植物營養素多樣性；烹調方式儘量選擇水煮、蒸煮、快炒，減少過度油炸。生熟交替吃，不但營養均衡，也讓腸胃有更多適應空間。健康不是靠補充劑，而是靠每天的飲食累積出來的。彩虹蔬菜，是你最天然的維他命！
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