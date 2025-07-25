健康網》快生了嗎？ 落紅、破水、子宮規律收縮是生產3大產兆

宮縮狀況是判斷真假陣痛的重要指標，如有規則宮縮，且有明顯疼痛不舒服感，應至醫療院所檢查；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新手媽媽待產到準備生產前，通常容易情緒緊張，有時候一陣產痛就立刻奔到醫院，才發現訊號錯誤。衛福部國健署「孕產兒關懷網站」表示，落紅、破水、子宮規律收縮是生產的3大產兆，學會初步判斷的方法，才能順利到醫院待產。

是「陣痛來臨」還是「假性陣痛」？

很多準備生產的媽媽們，關於生產訊號，心中常有的疑惑，如「現在是陣痛開始了嗎？」、「我是不是快生了？」、「該到醫院待產了嗎？」、「會不會被醫院退貨？」針對此，國健署提出以下的觀察指標：

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宮縮狀況是判斷真假陣痛的重要指標，如有規則宮縮，且有明顯疼痛不舒服感，應至醫療院所檢查。「陣痛來臨」時的子宮收縮會有休息期，而且有規則性，像是子宮整個緊繃，然後變軟，再變回緊繃；「假性陣痛」則是時間與頻率都沒有規律性，大多只是下腹悶痛的感覺，通常休息一下就可以緩解。

陣痛來臨

●宮縮時間：間隔時間較短

●是否能緩解：很難緩解

●宮縮強度：強

假性陣痛

●宮縮時間：不規則也不密集

●是否能緩解：大多會緩解或自行停止

●宮縮強度：較弱

另外，關於破水、陰道分泌物還是漏尿，應該如何分辨？國健署表示，陰道有水流出可以從流出液體的流量、味道，試著分辨它是破水、分泌物還是漏尿。破水通常無味，或有些腥味，高味破水量少，低味破水量多，都無法控制流速。陰道既無味也不會有流速，漏尿則有尿騷味，流速多半斷斷續續。如無法確認狀況應至醫療院所就醫檢查。

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