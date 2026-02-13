健康網》高血壓不只吃太鹹？ 研究揭肥胖才是真凶

營養師薛曉晶表示，據國外研究，高血壓與體重、腰圍上升等有關。特別是身體內臟脂肪會引起發炎，也是讓血壓升高的隱形推手；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一量到血壓偏高，總是直覺可能攝取鹽分過量、吃太鹹，但原因真是這樣嗎？營養師薛曉晶表示，根據國外研究指出，高血壓常常與體重、腰圍默默上升，睡不好、心跳快更有關。特別是身體內臟脂肪會引起發炎，不僅默默影響血管與腎臟，導致血壓更難穩定，也是讓血壓升高的隱形推手。

高血壓只和吃重鹽有關？薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，根據《Cardiology Review》於2026年刊登的回顧指出，高血壓其實更常與肥胖息息相關。尤其是「內臟脂肪」，它會分泌荷爾蒙、引起發炎，悄悄影響血管與腎臟，以至於讓血壓居高不下，甚至加速心臟負擔、血管硬化。

薛曉晶進一步提及，想要遠離肥胖帶來的高血壓，改善生活習慣是關鍵。雖然有時需要搭配GLP-1藥物或減重手術輔助，但日常飲食、作息調整絕對是第一步。不過，她也提醒，進行調整前，應先諮詢醫師評估。

薛曉晶並分享，不妨試試以下「7天減壓計畫」，建議從日常飲食與生活習慣開始改變，以期達到減重又能穩血壓的目的。但她也強調，已服用相關藥物者，切勿自行停藥，需與醫師先進行討論：

1.晚餐主食減1/4，多份蔬菜與蛋白質。

2.飲料改喝無糖茶或氣泡水。

3.每天走路15-30分，每週進行2次肌力訓練。

4.養成固定睡眠、多深呼吸。

5.水果選原型、外食少喝湯。

