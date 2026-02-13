自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高血壓不只吃太鹹？ 研究揭肥胖才是真凶

2026/02/13 12:51

營養師薛曉晶表示，據國外研究，高血壓與體重、腰圍上升等有關。特別是身體內臟脂肪會引起發炎，也是讓血壓升高的隱形推手；情境照。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶表示，據國外研究，高血壓與體重、腰圍上升等有關。特別是身體內臟脂肪會引起發炎，也是讓血壓升高的隱形推手；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一量到血壓偏高，總是直覺可能攝取鹽分過量、吃太鹹，但原因真是這樣嗎？營養師薛曉晶表示，根據國外研究指出，高血壓常常與體重、腰圍默默上升，睡不好、心跳快更有關。特別是身體內臟脂肪會引起發炎，不僅默默影響血管與腎臟，導致血壓更難穩定，也是讓血壓升高的隱形推手。

高血壓只和吃重鹽有關？薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，根據《Cardiology Review》於2026年刊登的回顧指出，高血壓其實更常與肥胖息息相關。尤其是「內臟脂肪」，它會分泌荷爾蒙、引起發炎，悄悄影響血管與腎臟，以至於讓血壓居高不下，甚至加速心臟負擔、血管硬化。

薛曉晶進一步提及，想要遠離肥胖帶來的高血壓，改善生活習慣是關鍵。雖然有時需要搭配GLP-1藥物或減重手術輔助，但日常飲食、作息調整絕對是第一步。不過，她也提醒，進行調整前，應先諮詢醫師評估。

薛曉晶並分享，不妨試試以下「7天減壓計畫」，建議從日常飲食與生活習慣開始改變，以期達到減重又能穩血壓的目的。但她也強調，已服用相關藥物者，切勿自行停藥，需與醫師先進行討論：

1.晚餐主食減1/4，多份蔬菜與蛋白質。

2.飲料改喝無糖茶或氣泡水。

3.每天走路15-30分，每週進行2次肌力訓練。

4.養成固定睡眠、多深呼吸。

5.水果選原型、外食少喝湯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中