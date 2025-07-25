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健康網》薯條美味仍需適量吃 中醫：影響女性經期

2025/07/25 11:40

薯條雖然美味，然中醫師提醒女性過量吃薯條，恐影響健康。（圖取自freepik）

薯條雖然美味，然中醫師提醒女性過量吃薯條，恐影響健康。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖節氣大暑已經過了，但「大薯」（大份薯條）永遠在速食店等待大家，不分四季。美味的炸薯條，讓食客的臉上出現笑容，但中醫師周宗翰提醒，炸物使體內產生濕氣，且吃多易上火，經期前後的女性恐加重青春痘、喉嚨痛等症狀。周宗翰建議，吃過炸物後配點清熱或化濕的茶飲（像是菊花茶、決明子茶、陳皮普洱），平衡一下體內的濕熱，且可多喝溫開水，幫助消化。

周宗翰在粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」談到，中醫怎麼看馬鈴薯或是炸薯條。

●補中益氣：馬鈴薯本身是屬於甘平的食物，甘味可以「補益脾胃」；所以偶爾吃點薯條，對於脾胃虛弱、需要補充能量的人，可快速補充熱量

●心情療癒：吃東西本來就不只補身，也補心情！炸物香香脆脆，讓人感到開心，間接有「疏肝解鬱」的效果，心情好，肝氣也會比較順。

周宗翰提醒，偶而吃沒關係，但女性吃薯條要適量，因為：

●助濕生痰 → 易生帶下（分泌物）：炸物本身屬於油膩、助濕的食物，吃太多容易讓體內產生濕氣，「濕聚於下焦」，就可能出現分泌物變多、帶下色黃或味重的情況。

●助熱生火 → 經前痘痘、經期火氣：炸物屬熱性，吃多了容易上火；對有些女性來說，經期前後會加重痘痘、喉嚨痛或便秘等火熱症狀。

●傷脾胃 → 經期不適加劇：脾統血，脾虛容易導致氣血運行不好，甚至造成經血量多或血塊、經痛等問題。常吃炸物，會讓脾胃更虛弱，間接影響月經的順暢。

經前或經期中、平常體質偏濕熱或有子宮肌瘤、囊腫、帶下多的女生，建議還是少吃炸物，脾胃顧好，氣血才會順、月經也會更舒服。

如果很想吃炸物，建議可以配點清熱或化濕的茶飲（像是菊花茶、決明子茶、陳皮普洱），平衡一下體內的濕熱；另外吃完炸物後多喝溫熱開水，也能幫助腸胃消化。

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