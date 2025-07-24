健康網》月經一來就嘴破！ 中醫揪「這款藥」惹的禍

中醫師說，求診患者因進行減重服中藥，導致月經前常嘴破，診療發現可能與中醫常用減重藥麻黃有關，建議應依身體狀況調整使用；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴破是許多人都有過的經驗，通常多半以為是火氣大，但其實還有你想不到的原因。中醫師李琪分享門診案例，S小姐因進行減重治療服中藥，發現月經一來就會嘴破，就算停藥也沒用。進一步診療發現，他處所開處方中藥可能導致形成「氣滯血瘀」體質，尤其與中醫常用的減重藥麻黃有關。建議服用此類減重藥材一定要分析利弊，依身體狀況調整，以免不符體質問題越吃越多。

李琪在「和中醫一起生活︱李琪 中醫師」及網頁發文表示，S小姐在其他地方做中醫減重後，瘦是瘦了，但月經一來就會嘴破，停藥也無效。求診重新診察後，發現其右下腹有壓痛，脈象偏弦，月經的血塊也很多。綜合判斷應屬氣滯血瘀體質，將原本的清熱藥全部拿掉，重新開立處方服藥兩個月後，嘴破完全消失，停藥後也沒再復發。

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氣滯血瘀體質循環差導致嘴破

李琪說，所謂氣滯血瘀就是氣和血的循環不好，導致血流停滯，形成血瘀。若經血從乳房下降到子宮的路徑被血瘀堵住，心臟就必須跳動得更大力，才有辦法將血下推，形成月經排出體外。在此過程中，常會在上半身出現熱象或發炎，嘴破就是其中的典型表現。而S小姐服用減重藥後才出現經前嘴破，很可能就是減重藥導致形成氣滯血瘀體質。

中醫師表示，所謂氣滯血瘀體質，就是氣和血的循環不好，導致血流停滯，形成血瘀，也常會在上半身出現熱象或發炎；情境照。（圖取自freepik）

至於減重藥不是會促進代謝，怎麼反而讓循環變差？李琪進一步說明，此與中醫常用的減重藥麻黃有關。因麻黃可以提升基礎代謝率、抑制食慾，但也可能出現燥熱、多汗、心跳加快等現象。簡單來說，麻黃會呈現劇烈運動的效果，所以確實可以促進代謝。但問題是，並非每個人都適合劇烈運動，尤其氣血不足的臟腑容易阻塞、瘀滯，久而久之就形成氣滯血瘀、循環不好的體質。

使用藥物利大於弊才能健康減重

李琪提醒，麻黃是中醫最常用的減重藥，但使用時一定要分析利與弊。麻黃體質的人，就算用大劑量也不太會有副作用，反而能夠變瘦、精神變好、月經變順暢。非麻黃體質的人，一開始的減重效果可能不錯，但容易產生副作用，越吃問題會越多。

李琪強調，當「弊」逐漸大於「利」，就不該執著用麻黃來減重，反而要重新調整身體狀況，尋找更適合的減重方式，才能長久健康地維持體態。

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