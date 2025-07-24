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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》夏季泌尿4警訊！ 精子品質差、搔癢異味恐上身

2025/07/24 21:21

醫師表示，夏季私密處容易因悶熱而出現搔癢異味情形；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，夏季私密處容易因悶熱而出現搔癢異味情形；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一熱，私密處問題就多。莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓在粉專「幸福醫師 莊豐賓醫師」分享4個夏天常見的泌尿問題，像是精子品質變差、悶熱導致搔癢異味、泌尿道結石及泌尿道感染。他提醒，若中了其中1項，就要特別注意。

莊豐賓指出，夏季除了需注意飲水狀況之外，還需當心泌尿問題，且男女都要特別注意。他列出以下4種常見的狀況供民眾參考：

●精子品質變差：睪丸最佳溫度在34度左右，若長期處於高溫環境，如久坐、騎腳踏車、筆電放腿上，恐怕會影響精子品質，造成不孕。

●悶熱導致搔癢異味：夏天因為流汗，容易出現悶熱、濕氣重等問題，導致細菌、黴菌滋生，進而有搔癢悶熱情形產生。

●泌尿道結石：夏天大量流汗，讓排尿減少，在尿液濃度增加的情況下，就會增加結石問題。建議成人每日需攝取體重X30毫升的水分補充，若有流汗則需補充更多。

●泌尿道感染：當夏天水喝不多、又有憋尿情形時，私密處潮濕，就容易出現感染情況，女性要特別注意。

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