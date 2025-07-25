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健康網》夏季吃它最有「酵」 醫：提升代謝又能助消化

2025/07/25 07:36

營養師表示，據國外1篇文獻回顧指出，鳳梨含有維生素C、鐵等營養素，尤其鳳梨酵素除有助於食物消化，也有促進新陳代謝等功效；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，據國外1篇文獻回顧指出，鳳梨含有維生素C、鐵等營養素，尤其鳳梨酵素除有助於食物消化，也有促進新陳代謝等功效；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕節氣進入大暑，正值鳳梨盛產，此時天氣炎熱，吃鳳梨不僅可解暑，而且止渴又開胃。營養師老辜表示，俗話說：「小暑吃芒果，大暑吃鳳梨。」酷熱下許多人胃口都不好，此時享用香甜多汁的鳳梨正是時候。且據國外1篇文獻回顧指出，鳳梨含有維生素C、鐵、鉀、多酚等促進健康的元素，尤其所含「鳳梨酵素」（Bromelain），具有幫助食物消化，以及促進新陳代謝等功效。

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，據證實科學指出，鳳梨各部位具有不同的健康益處，可能降低相關疾病風險，例如：癌症、細菌感染、Covid-19感染、發炎、關節炎、氣喘、心血管疾病等，鳳梨都具有不同程度的正面幫助。目前甚至還有生技公司藉由鳳梨酵素，開發為燒燙傷的清創劑。

富含多種維生素助健康

老辜進一步說，2023年1篇文獻回顧，整理出鳳梨具有多種促進健康的元素，包括：維生素C、鐵、鉀、類黃酮、類胡蘿蔔素、單寧、多酚類和生物鹼等。特別是近年關注度非常高的「鳳梨酵素」（Bromelain），發現其具有幫助食物消化，以及促進新陳代謝等效果。

香氣獨特各種食材百搭

此外，老辜指出，鳳梨有種香香甜甜的獨特風味，一直讓科學界很好奇。過去有40種化合物被報導與鳳梨的獨特氣味有關。但2023年的1篇文獻回顧指出，鳳梨中含有高達485種揮發性有機物質（VOCs）。這些獨特氣味，不僅讓鳳梨香香的，也幾乎和很多食材都百搭。

營養師說，鳳梨有種香香甜甜的獨特風味，這些獨特氣味不僅讓鳳梨香香的，也幾乎和很多食材百搭，如料理中常見鳳梨蝦球、鳳梨炒飯等，開胃又好吃。（資料照）

營養師說，鳳梨有種香香甜甜的獨特風味，這些獨特氣味不僅讓鳳梨香香的，也幾乎和很多食材百搭，如料理中常見鳳梨蝦球、鳳梨炒飯等，開胃又好吃。（資料照）

老辜說，在營養學分類上，一份去皮切塊的鳳梨佔飯碗八分滿、約110公克，可提供熱量60大卡與醣類15公克。炎炎夏日食慾差，營養素的攝取也會隨之降低，推薦不妨來點酸甜風味的鳳梨料理，如：鳳梨蝦球、鳳梨苦瓜雞湯、鳳梨炒飯等，不僅開胃，還可促進消化。

另，老辜提醒，從大暑節氣開始，建議先別吃油炸物，但飯後可以來一份香甜多汁的鳳梨，讓這個夏天飲食營養又健康。至於慢性病族群，則應先向門診營養師諮詢攝取原則。

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