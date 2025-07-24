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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

冷氣吹太久也會抽筋？ 醫：夏天2大抽筋陷阱要小心

2025/07/24 13:00

夏日流汗過多易導致津液流失、電解質失衡，出現抽筋、頭暈等熱痙攣症狀，應隨時補充水分與含電解質的飲料。（彰化醫院提供）

夏日流汗過多易導致津液流失、電解質失衡，出現抽筋、頭暈等熱痙攣症狀，應隨時補充水分與含電解質的飲料。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕夏天也會抽筋？彰化53歲林姓婦人近期常在半夜因小腿抽筋痛醒，嚴重影響睡眠品質，起初以為是身體出毛病，沒想到原因竟出在「冷氣吹太冷」。彰化醫院中醫師張煒東表示，夏季常見兩種抽筋情況，一是冷氣房久坐導致血液循環變差，二是高溫流汗過多引發熱痙攣，兩者雖成因不同，症狀卻同樣令人痛苦，必須對症調整生活習慣才能改善。

張煒東指出，林女士的丈夫習慣將冷氣調得很低，她常露出雙腳睡覺，導致下半身血液循環不良，筋肉得不到足夠養分與溫度，中醫稱之為「血不榮筋」。他建議林女睡前穿上長褲、長襪保暖，抽筋情況明顯減少。對於長時間坐在冷氣房的上班族，也應適時起身活動筋骨、伸展腿部肌肉，以改善循環。

另一位65歲的陳先生，退休後熱愛種花種菜，卻常在烈日下勞動時小腿抽筋。張煒東說，這類狀況屬於「中陽暑」，也就是流汗過多導致津液流失、電解質失衡，出現抽筋、頭暈、胸悶等熱痙攣症狀。他建議民眾在高溫環境工作時，應隨時補充水分與含電解質的飲料，才能避免中暑與抽筋。

張煒東提醒，抽筋雖不算重大疾病，但若反覆發作也可能影響生活與健康。平時可透過按摩小腿後側的「委中穴」或沿著膀胱經輕揉放鬆，加上泡腳、保暖、伸展運動，都有助預防。若抽筋情況頻繁，仍應尋求專業診療，以免忽略潛在健康警訊。

長時間待在冷氣房，容易導致血液循環變差而抽筋，醫生呼籲應適時起身活動筋骨、伸展腿部肌肉，以改善循環。（彰化醫院提供）

長時間待在冷氣房，容易導致血液循環變差而抽筋，醫生呼籲應適時起身活動筋骨、伸展腿部肌肉，以改善循環。（彰化醫院提供）

彰化醫院中醫師張煒東表示，夏季「冷氣吹太冷」容易導致血液循環變差造成抽筋，應適時起身活動筋骨，改善循環。（彰化醫院提供）

彰化醫院中醫師張煒東表示，夏季「冷氣吹太冷」容易導致血液循環變差造成抽筋，應適時起身活動筋骨，改善循環。（彰化醫院提供）

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