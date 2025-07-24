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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

慘！豐原40多人吃烤鴨食物中毒 業者遭勒令停業

2025/07/24 12:14

豐原多名民眾吃了烤鴨食物中毒，向市議員謝志忠（中）陳情。（記者張軒哲攝）

豐原多名民眾吃了烤鴨食物中毒，向市議員謝志忠（中）陳情。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕有民眾在「豐原好康聯盟社團」檢舉，本周在豐原某烤鴨店食用烤鴨後，疑似導致多數民眾陸續出現上吐下瀉、發燒等不適症狀，台中市議員謝志忠昨日接受消費者的陳情後，上午針對這起食安事件，已連絡受害人達40多人。其中一國三男生2天拉了41次，今天包紙尿褲去上課，媽媽無奈指出，兒子拉到索性不穿褲子，晚上也包尿布睡覺。

豐原中山路一間烤鴨業者於今年6月就曾發生食品中毒事件，遭民眾檢舉，食安處秘書蔡文哲說，經食安處調查送驗後，食品及患者檢體皆檢出沙門氏桿菌，已將當時張姓負責人移送地檢署偵辦；該店停業本月改為直營店，高掛促銷布條攬客，由蔡姓負責人以原市招於7月21日開幕，但開幕3天，每天都有民眾發燒拉肚子，今日已勒令停業。

豐原烤鴨店爆發食安意外，已遭停業。（記者張軒哲攝）

豐原烤鴨店爆發食安意外，已遭停業。（記者張軒哲攝）

謝志忠指出，接到不了民眾的投訴，表示分別是本周7月21、22、23日前往豐原區中山路的這家烤鴨店用餐，但回家都出現上吐下瀉的症狀，所以就拉了一個捍衛食安的LINE群，沒想到陸續加入的受害人已經達到40多人，目前持續還在增加中，昨晚一名男子買了烤鴨，但看見網路多人受害，索性將烤鴨原封不動，帶到服務處，一口都不敢吃。

魏姓婦人說，全家吃了身體不適，發燒拉肚子，先生今天強忍不適去上班，讀國中的兒子已請假兩天，今天只好包紙尿布去學校，還帶了兩片備用，兒子天拉了41次，瘦4公斤，一度連褲子都不穿了，欲哭無淚。

豐原多名民眾吃了烤鴨食物中毒。（記者張軒哲攝）

豐原多名民眾吃了烤鴨食物中毒。（記者張軒哲攝）

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