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健康網》聲音沙啞、常嗆咳？ 「聲帶閉合不全」需警覺

2025/07/24 20:28

如果出現持續性聲音嘶啞超過3個月、說話容易疲累且音量微弱等症狀時，要小心是「聲帶閉合不全」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

如果出現持續性聲音嘶啞超過3個月、說話容易疲累且音量微弱等症狀時，要小心是「聲帶閉合不全」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聲音沙啞超過3個月？喝水或吃東西常嗆到？小心可能是聲帶閉合不全！輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出， 聲帶閉合不全是常見的嗓音問題，但很多人不知道什麼時候需要考慮手術治療，以及適合進行聲帶閉合不全手術與該如何正確評估，因此提醒5大症狀恐需考慮手術治療。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，如果出現持續性聲音嘶啞超過3個月、說話容易疲累且音量微弱、吞嚥時常嗆咳或嗆到、無法控制音調高低變化，以及呼吸困難等症狀時，要提醒警覺，特別是多種症狀同時出現，要立即諮詢耳鼻喉科醫師進行專業評估。

胡皓淳強調，聲帶閉合不全手術的成功率很高，但早期診斷和適當的手術時機選擇是關鍵。

持續性聲音嘶啞超過3個月

胡皓淳指出，這是聲帶閉合不全最典型也最容易被忽視的症狀之一。

正常的聲帶應該能夠完全閉合發聲，但當聲帶閉合不全時，會產生氣音很重的嘶啞聲，特別是職業用聲者，如教師、業務員、客服人員，聲音嘶啞會嚴重影響工作效率。建議進行詳細的喉鏡檢查，如果間隙過大且無法透過語言治療改善，手術是最有效的解決方案。

說話容易疲累且音量微弱

當聲帶無法完全閉合時，需要更多的氣流才能產生聲音，導致說話時容易疲累。患者常常感覺說幾句話就累了，音量也越來越小聲，甚至在嘈雜環境中完全無法被聽見。這種症狀會嚴重影響社交活動和工作表現，特別是需要經常開會或演講的人士。

吞嚥時經常嗆咳或嗆到

聲帶閉合不全不只影響發聲，還會影響吞嚥保護功能！正常情況下，吞嚥時聲帶會緊密閉合保護氣道，但當閉合不全時，食物或液體容易誤入氣管，造成嗆咳。如果經常在喝水或吃東西時嗆到，特別是喝稀薄液體如水、茶時特別容易嗆咳，這可能是聲帶閉合不全的警訊。長期的誤嚥可能導致吸入性肺炎，對年長者來說尤其危險。

無法控制音調高低變化

聲帶閉合不全會嚴重影響音調控制能力！患者常常發現自己無法像以前一樣唱歌，音域變窄，高音特別困難，聲音聽起來單調乏味。對於需要用聲表達情感的職業，如播音員、歌手、演員來說，這種症狀會嚴重影響專業表現。

即使是一般人，也會發現自己說話缺乏抑揚頓挫，聽起來很平淡。如果發現的音調控制能力明顯下降，手術治療可以有效恢復音調控制功能。

呼吸困難

聲帶閉合不全會影響呼吸，嚴重時可能導致呼吸困難。

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